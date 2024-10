Zagroda żubrów pod lupą prokuratury. Rusza śledztwo po reportażu TVN24

Pojawiły w nim zarzuty dotyczące nadużyć w związku z realizacją inwestycji i nepotyzmu . Nowe władze nadleśnictwa podawały w reportażu, że zagroda – zamiast szacowanych 5 mln zł – kosztowała 27 mln zł, czyli tyle, co roczne przychody nadleśnictwa, a Centrum Edukacji Leśnej, które miało powstać za niecały milion złotych, pochłonęło 13 mln zł. Jak podali dziennikarze "Czarno na białym", nabór na stanowisko kierownika zagrody wygrał dyrektor biura poselskiego Wosia. Żona posła również brała udział w naborze na stanowisko w nadleśnictwie, ale ostatecznie zrezygnowała z tej posady. W reportażu podano też, że decyzję o lokalizacji zagrody podjęła prof. Wanda Olech z SGGW – do wyboru miała dwie lokalizacje, obie w Raciborzu.

Śledztwo po zawiadomieniu nadleśniczego

Zawiadomienie w tej sprawie złożył obecny nadleśniczy Nadleśnictwa Rybnik w związku z bezprawnym jego zdaniem wykorzystaniem finansów Lasów Polskich do celów niezwiązanych z gospodarką leśną. Chodzi o podjęcie decyzji o "niegospodarnym wydatkowaniu środków publicznych w łącznej wysokości blisko 27 milionów złotych w związku z nieuzasadnioną decyzją dotyczącą budowy zagrody dla żubrów" w Brzeziu oraz budowy budynku Centrum Edukacji Leśnej wraz z wiatą wielofunkcyjną. Według zawiadomienia nie rozpoznano potrzeb w tym zakresie, nie było uzasadnienia ekonomicznego, do tego celowo zaniżano wartość inwestycji tak, aby sposób postępowania pozwolił na wyłonienie konkretnego wykonawcy.

"Z zawiadomienia o przestępstwie oraz załączonych do niego materiałów wynika, że nieprawidłowości miały miejsce w związku z podjętą przez nadleśniczego Nadleśnictwa Rybnik decyzją o budowie zagrody żubrów w obrębie Brzezie, gmina Racibórz. Wymieniony miał celowo zaniżać wartość inwestycji tak, aby sposób postępowania pozwolił na wyłonienie konkretnego wykonawcy, a następnie w drodze zmiany umowy doszło do rozszerzenia zakresu inwestycji" – podała prokuratura.

Drugi wątek śledztwa dotyczy naboru pracowników na stanowiska starszego referenta do spraw żubrów i referenta do spraw edukacji leśnej. "Przeprowadzona w Nadleśnictwie Rybnik kontrola ujawniła okoliczności wskazujące na nietransparentne przeprowadzanie naboru ukierunkowanego na wybór konkretnych kandydatów. Ponadto w warunkach naboru ujęto wymagania nieznajdujące merytorycznego uzasadnienia, a zrezygnowano z wymagań, które winny być obligatoryjne" – opisywała prok. Spruś.

W zawiadomieniu znalazły się też informacje, że w 2022 r. Nadleśnictwo Rybnik dofinansowało ze środków Funduszu Leśnego trzy inwestycje realizowane wspólnie z powiatem raciborskim. Polegały one na remoncie lub modernizacji dróg powiatowych. Łączna wartość dofinansowania wynosiła ponad 4,3 mln zł, co stanowiło około 80 procent wartości inwestycji, podczas gdy żadna z tych dróg nie miała związku z gospodarką leśną.

Woś: Centrum Edukacji i Zagroda Żubrów mogłyby przynosić regionowi i przyrodzie wiele korzyści

"Nowe zagrody są potrzebne, by poprawić pulę genetyczną tych zwierząt. Już teraz borykają się z chorobami genetycznymi, co prowadzi do protestów przy odstrzałach. Brzeskie żubry mają się świetnie. W naszych czasach przewieziono je bezpiecznie. Niestety, nowe kierownictwo lasów w czasie transportu między zagrodami zdążyło już udusić jednego żubra. Tacy to partacze" – dodał polityk.