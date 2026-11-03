Katowice 500 świadków, blisko cztery tysiące zarzutów

Zarzuty usłyszał współwłaściciel spółki prowadzącej przychodnie w Zabrzu i Tychach Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: sebra/Shutterstock

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Śledztwo dotyczące nieprawidłowości w przychodniach w Zabrzu i Tychach prowadzili policjanci z wydziału do walki z korupcją komendy wojewódzkiej w Katowicach pod nadzorem prokuratury w Rybniku. Jak ustalili, w dwóch przychodniach należących do prywatnej spółki do dokumentacji medycznej dotyczącej terapii środowiskowej wpisywano świadczenia, które w rzeczywistości nie były realizowane.

Nieprawdziwe informacje w dokumentacji medycznej

"Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje na to, że w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku ustalony w toku postępowania podejrzany, jako osoba uprawniona do zarządzania spółką, miał polecić pracownikom sporządzanie dokumentacji medycznej zawierającej nieprawdziwe informacje o przeprowadzeniu terapii środowiskowej. Następnie tak przygotowana dokumentacja miała być wykorzystywana do wykazywania zasadności refundacji świadczeń przez NFZ" - opisał w komunikacie mł. asp. Paweł Kasprzak z zespołu prasowego śląskiej policji.

Przesłuchali około 500 świadków

Policjanci przesłuchali w tym postępowaniu około 500 świadków, a podczas przeszukań zabezpieczyli obszerną dokumentację medyczną w przychodniach w Zabrzu i Tychach. W sprawie wydano również postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym na kwotę 96 tys. zł. Kontrole przeprowadzone przez NFZ na wniosek prokuratury potwierdziły, że w przychodniach dochodziło do nieprawidłowości.

Przyznał się, chce się poddać karze

Współwłaścicielowi spółki przedstawiono w sumie zarzuty obejmujące 3963 czyny związane m.in. z poświadczeniem nieprawdy w dokumentacji, posługiwaniem się taką dokumentacją oraz oszustwem na szkodę NFZ na ponad 163,5 tys. zł. "Podejrzany przyznał się do zarzucanych mu czynów i zadeklarował chęć dobrowolnego poddania się karze. Nienależnie pobrane środki zostały zwrócone do NFZ wraz z nałożoną karą" - zaznaczyła policja.

W październiku Prokuratura Rejonowa w Rybniku skierowała do Sądu Rejonowego w Zabrzu wniosek o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzania rozprawy.

Śledczy nie ujawniają jaką karę uzgodniono z podejrzanym.