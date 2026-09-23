Katowice Sterroryzował ekspedientkę i zabrał pieniądze Svitlana Kucherenko |

Sterroryzował ekspedientkę i ukradł pieniądze. 44-latek trafił do aresztu Źródło wideo: Policja w Zabrzu Źródło zdj. gł.: Policja w Zabrzu

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W czwartek, 17 września, zamaskowany mężczyzna w jednym ze sklepów przy ulicy Sportowej w Zabrzu zagroził ekspedientce bronią i zażądał od niej wydania gotówki.

"Kiedy ta odmówiła, przeskoczył przez ladę, skierował w jej stronę pistolet i ponowił żądanie. Obawiając się o swoje bezpieczeństwo, kobieta wykonała jego polecenie. Mężczyzna zabrał gotówkę i uciekł" - informuje policja w Zabrzu.

Funkcjonariusze przeanalizowali zgromadzone informacje i zabezpieczone ślady, co pozwoliło ustalić tożsamość podejrzanego. W poniedziałek 44-latek został zatrzymany na ulicy w rejonie Osiedla Janek w Zabrzu.

Groził ekspedientce bronią, zabrał gotówkę i uciekł Źródło zdjęcia: Policja w Zabrzu

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Napad na sklep z bronią w ręku

Policjanci znaleźli pistolet pneumatyczny, którego prawdopodobnie użył podczas napadu. Mężczyzna był poszukiwany w celu odbycia kary 10 miesięcy więzienia za popełnione wcześniej przestępstwo.

Teraz usłyszał zarzut dotyczący rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Sąd zastosował wobec niego areszt tymczasowy.

44-latek trafił do aresztu Źródło zdjęcia: Policja w Zabrzu

Za rozbój z użyciem niebezpiecznego przedmiotu grozi kara nawet do 20 lat więzienia.