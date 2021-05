Lądowanie awionetki na autostradzie. Prokuratura sprawdza, czy pilot zachował się prawidłowo

Pilot trzeźwy, z licencją

Nikomu nic się nie stało. Na autostradzie A1 przez kilkadziesiąt minut zablokowany był prawy pas w kierunku Łodzi, a ruch odbywał się lewym pasem. Policjanci zabezpieczali to miejsce do przyjazdu firmy, która zabrała awionetkę, by przetransportować ją do serwisu.