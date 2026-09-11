Śląskie Święto kynologii w Tychach. Psy z całego świata walczą o miano najlepszych Mateusz Czajka |

Mistrzostwa Świata Psów Użytkowych składają się z trzech faz Źródło wideo: TVN24/Bartosz Rejmoniak Źródło zdj. gł.: TVN24/Bartosz Rejmoniak

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Do 13 września w Tychach trwać będą Mistrzostwa Psów Użytkowych. Część konkurencji rozgrywana jest na miejskim stadionie. Jak informuje w mediach społecznościowych prezydent miasta Maciej Gramatyka, na mistrzostwa przyjechali zawodnicy z 38 krajów, a w rywalizacji bierze udział 146 przewodników wraz ze swoimi psami.

Kierownik zawodów, Wojciech Bielak, mówi, że zawody, "to wielkie święto kynologii". Psy, które przyjechały do Tychów, są szkolone i mają predyspozycje do pracy obronnej, poszukiwawczej przy jednoczesnej umiejętności podporzadkowania się przewodnikowi.

Wybiera się odpowiednią hodowlę i szczeniaka Źródło: TVN24/Bartosz Rejmoniak

Bogdan Kurpas, organizator zawodów, wskazuje, że do szkolenia wybiera się odpowiednią hodowle i szczeniaka, bo nie każdy pies z tego samego miotu nadaje się do pracy z człowiekiem. W wyborze pomagają specjalne testy. Ważne jest odpowiednie ukształtowanie charakteru, chęć do pracy, zwinność i szybkość zwierzęcia.

Tropienie, posłuszeństwo i obrona

- Mistrzostwa Świata Psów Użytkowych składają się z trzech faz. Pierwsza faza to tropienie - odbywa się to zawsze poza stadionem. Druga faza to posłuszeństwo, czyli podporzadkowanie się psa przewodnikowi. Trzecia faza to obrona. Każda z tych faz jest nieco inna i plastyczność psa, harmonia współpracy jest bardzo ważna - wyjaśnia kierownik zawodów, Wojciech Bielak.

Marla Stickel, kapitan drużyny USA tłumaczy, że to właśnie wykonanie poprawnie wszystkich trzech faz podczas turnieju jest najtrudniejsze dla uczestników.

Mistrzostwa Świata Psów Użytkowych w Tychach Źródło zdjęcia: TVN24/Bartosz Rejmoniak

Służby na zawodach szukają przyszłych "adeptów"

Na mistrzostwa przyjeżdżają najlepsze psy z całego świata. Sprawia to, że różnego rodzaju służby bacznie obserwują zawody i wyniki.

- Wiedzą, które psy są najlepsze. Te psy potem - ich dzieci i wnukowie - idą do pracy w służbach - mówi Wojciech Bielak.

Źródło: Google Maps