"Czerpali korzyści z prostytucji". Zatrzymali trzy kobiety i trzech mężczyzn

Jak poinformowała w komunikacie prokurator Agnieszka Bukowska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, śląscy i tyscy policjanci zatrzymali w Tychach, Kobiórze, Świętochłowicach i Katowicach sześć osób.
Według śledczych to członkowie zorganizowanej grupy przestępczej, "której celem było czerpanie korzyści z prostytucji i pranie brudnych pieniędzy". Domniemani członkowie gangu są też podejrzani o rozbój na jednym z klientów lokalu.
Trzy osoby w areszcie
W trakcie czynności funkcjonariusze zabezpieczyli 21 tysięcy złotych w gotówce, a także kasę fiskalną, laptopy oraz telefony komórkowe.
Jak przekazała prokurator Bukowska, osoby zatrzymane w tej sprawie to trzy kobiety w wieku 29, 25 i 24 lat oraz trzech mężczyzn w wieku 58, 46 i 31 lat.
"Decyzją Sądu Rejonowego w Gliwicach wobec trzech zatrzymanych osób zastosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania, wobec pozostałych zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym – dozory policyjne połączone z zakazami opuszczania kraju i zakazami kontaktowania się oraz poręczenia majątkowe" - poinformowała rzeczniczka gliwickiej Prokuratury Okręgowej.
Podejrzanym grozi do 10 lat więzienia.
