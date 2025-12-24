"Czerpali korzyści z prostytucji". Zatrzymali trzy kobiety i trzech mężczyzn

Tychy (woj. śląskie) Źródło: Google Maps

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak poinformowała w komunikacie prokurator Agnieszka Bukowska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, śląscy i tyscy policjanci zatrzymali w Tychach, Kobiórze, Świętochłowicach i Katowicach sześć osób.

Według śledczych to członkowie zorganizowanej grupy przestępczej, "której celem było czerpanie korzyści z prostytucji i pranie brudnych pieniędzy". Domniemani członkowie gangu są też podejrzani o rozbój na jednym z klientów lokalu.

Trzy osoby w areszcie

W trakcie czynności funkcjonariusze zabezpieczyli 21 tysięcy złotych w gotówce, a także kasę fiskalną, laptopy oraz telefony komórkowe.

Jak przekazała prokurator Bukowska, osoby zatrzymane w tej sprawie to trzy kobiety w wieku 29, 25 i 24 lat oraz trzech mężczyzn w wieku 58, 46 i 31 lat.

"Decyzją Sądu Rejonowego w Gliwicach wobec trzech zatrzymanych osób zastosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania, wobec pozostałych zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym – dozory policyjne połączone z zakazami opuszczania kraju i zakazami kontaktowania się oraz poręczenia majątkowe" - poinformowała rzeczniczka gliwickiej Prokuratury Okręgowej.

Podejrzanym grozi do 10 lat więzienia.

OGLĄDAJ: TVN24 HD