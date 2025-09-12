18-latek zginął na przejściu dla pieszych

Do zdarzenia doszło w Szczyrku Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do wypadku doszło w piątek przed południem. Jak podała policja z Bielska Białej, 29-letni kierowca pojazdu ciężarowego potrącił 18-letniego pieszego, który przechodził przez jezdnię. Do zdarzenia doszło na przejściu dla pieszych. "W wyniku odniesionych obrażeń mężczyzna poniósł śmierć na miejscu" - poinformowała policja w komunikacie.

Do akcji skierowano służby ratunkowe, policję oraz prokuratora. Trwa ustalanie dokładnych okoliczności wypadku Droga została całkowicie zablokowana.

Do zdarzenia doszło w Szczyrku Źródło: Google Maps

Czarny alert, 21 ofiar od czerwca

Policja przekazała, że to 20. śmiertelny wypadek od 18 czerwca, kiedy w województwie śląskim ogłoszono czarny alert drogowy. W tym czasie na śląskich drogach życie straciło 21 osób.

"Apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza w rejonie przejść dla pieszych. Pieszych prosimy o czujność i upewnienie się, że kierowca zdąży Was zauważyć i zatrzymać pojazd. Bezpieczeństwo zależy od nas wszystkich" - podkreślili funkcjonariusze.

OGLĄDAJ: Pędzą, są z siebie dumni. Potem "skutki są tragiczne" Zobacz cały materiał