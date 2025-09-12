18-latek zginął na przejściu dla pieszych

Do wypadku doszło w piątek przed południem. Jak podała policja z Bielska Białej, 29-letni kierowca pojazdu ciężarowego potrącił 18-letniego pieszego, który przechodził przez jezdnię. Do zdarzenia doszło na przejściu dla pieszych. "W wyniku odniesionych obrażeń mężczyzna poniósł śmierć na miejscu" - poinformowała policja w komunikacie.
Do akcji skierowano służby ratunkowe, policję oraz prokuratora. Trwa ustalanie dokładnych okoliczności wypadku Droga została całkowicie zablokowana.
Czarny alert, 21 ofiar od czerwca
Policja przekazała, że to 20. śmiertelny wypadek od 18 czerwca, kiedy w województwie śląskim ogłoszono czarny alert drogowy. W tym czasie na śląskich drogach życie straciło 21 osób.
"Apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza w rejonie przejść dla pieszych. Pieszych prosimy o czujność i upewnienie się, że kierowca zdąży Was zauważyć i zatrzymać pojazd. Bezpieczeństwo zależy od nas wszystkich" - podkreślili funkcjonariusze.
Autorka/Autor: wini/ tam
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Darek Delmanowicz/PAP