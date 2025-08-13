Wstrząs w kopalni, cztery osoby poszkodowane

Katowice Źródło: Google Maps

Jak przekazała Ewa Grudniok, rzeczniczka prasowa Polskiej Grupy Górniczej cztery osoby zostały poszkodowane w wyniku wstrząsu do jakiego doszło o godzinie 3.33 w kopalni Staszic Wujek - Ruch Murcki Staszic. - W rejonie wstrząsu znajdowało się dziewięć osób. Wszyscy o własnych siłach wydostali się na powierzchnię. Osoby poszkodowane to pracownicy kopalni, wykonywali roboty przygotowawcze – dodała.

Górnicy z m.in. stłuczeniami głowy, klatki piersiowej, ramienia i stawu kolanowego trafili do szpitali w Ochojcu i Murckach. - Życie żadnej z tych osób nie jest zagrożone - zaznaczyła rzeczniczka.

