Spadł samolot we wsi pod Żywcem. Dwie osoby nie żyją

Informację o wypadku lotniczym potwierdziła nam Mirosława Piątek, rzeczniczka policji w Żywcu. Pierwszy poinformował o tym portal RMF FM.

- Zgłoszenie dostaliśmy o 9.30. Do wypadku doszło we wsi Lipowa - powiedziała Piątek.

Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa w Katowicach przekazało, że na terenie lokalnego lądowiska doszło do wypadku z udziałem awionetki. Samolot spadł i doszło do pożaru. Dwie osoby poniosły śmierć.