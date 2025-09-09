Spadł samolot we wsi pod Żywcem. Dwie osoby nie żyją

Informację o wypadku lotniczym potwierdziła nam Mirosława Piątek, rzeczniczka policji w Żywcu. Pierwszy poinformował o tym portal RMF FM.
- Zgłoszenie dostaliśmy o 9.30. Do wypadku doszło we wsi Lipowa - powiedziała Piątek.
Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa w Katowicach przekazało, że na terenie lokalnego lądowiska doszło do wypadku z udziałem awionetki. Samolot spadł i doszło do pożaru. Dwie osoby poniosły śmierć.
