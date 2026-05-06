Pożar na terenach po byłej kopalni
Na skrzynkę Kontakt24 otrzymaliśmy film z pożaru w Sosnowcu. Jak przekazała straż pożarna, płonęły tereny pokopalniane w okolicy ulicy Wagowej na Kazimierzu Górniczym.
- Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 20.55. Na terenie pokopalnianym doszło do pożaru suchej trawy. W działaniach uczestniczyło pięć zastępów straży pożarnej, 18 ratowników. Działania nadal są prowadzone, natomiast sytuacja jest opanowana, trwa dogaszanie. Nie zostały odnotowane żadne osoby poszkodowane - poinformował jeszcze w trakcie działań kpt. Łukasz Marchewka z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu.
Osiem hektarów w ogniu
Jak przekazał nam nad ranem oficer Prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu. mł. bryg. Tomasz Dejnak, pożar ostatecznie ugaszono 6 maja około godziny 1.30.
- Finalnie powierzchnia pożaru osiągnęła osiem hektarów - dodał mł. bryg. Tomasz Dejnak.
