Katowice Pożar na terenach po byłej kopalni Mateusz Czajka |

Pożar na Kazimierzu Górniczym w Sosnowcu Źródło: Kontakt24 / Michu

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Na skrzynkę Kontakt24 otrzymaliśmy film z pożaru w Sosnowcu. Jak przekazała straż pożarna, płonęły tereny pokopalniane w okolicy ulicy Wagowej na Kazimierzu Górniczym.

- Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 20.55. Na terenie pokopalnianym doszło do pożaru suchej trawy. W działaniach uczestniczyło pięć zastępów straży pożarnej, 18 ratowników. Działania nadal są prowadzone, natomiast sytuacja jest opanowana, trwa dogaszanie. Nie zostały odnotowane żadne osoby poszkodowane - poinformował jeszcze w trakcie działań kpt. Łukasz Marchewka z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu.

Pożar na terenach pokopalnianych w Sosnowcu

Osiem hektarów w ogniu

Jak przekazał nam nad ranem oficer Prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu. mł. bryg. Tomasz Dejnak, pożar ostatecznie ugaszono 6 maja około godziny 1.30.

- Finalnie powierzchnia pożaru osiągnęła osiem hektarów - dodał mł. bryg. Tomasz Dejnak.

