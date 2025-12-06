Kobieta zginęła na wiadukcie. Szukają kierowcy 

Do pożaru doszło w Sosnowcu Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W sobotę tuż przed 5 rano policjanci dostali zgłoszenie, że na wiadukcie wzdłuż drogi krajowej numer 94., na wysokości elektrociepłowni, na pasie w kierunku Katowic, przy zjeździe na ulicę Będzińskiej, leży kobieta.

Według ustaleń policji, kobieta została potrącona i zginęła na miejscu. Miała 70 lat.

- Leżała na jezdni. Obok nie było chodnika, tylko pobocze - mówi podkomisarz Katarzyna Cypel-Dąbrowska, rzeczniczka policji w Sosnowcu.

Szukają kierowcy

Nie wiadomo, kto potrącił kobietę. Sprawcy nie było na miejscu. Jest poszukiwany. Policjanci ustalają, czy w okolicy są kamery monitoringu. Apelują także o kontakt do wszystkich, którzy mogą mieć informacje w tej sprawie.

Pas jezdni w kierunku Katowic był nieprzejezdny niemal do 9.

70-letnia kobieta zginęła na wiadukcie w Sosnowcu Źródło: policja w Sosnowcu

OGLĄDAJ: TVN24 HD