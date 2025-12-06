Kobieta zginęła na wiadukcie. Szukają kierowcy 

W sobotę tuż przed 5 rano policjanci dostali zgłoszenie, że na wiadukcie wzdłuż drogi krajowej numer 94., na wysokości elektrociepłowni, na pasie w kierunku Katowic, przy zjeździe na ulicę Będzińskiej, leży kobieta.
Według ustaleń policji, kobieta została potrącona i zginęła na miejscu. Miała 70 lat.
- Leżała na jezdni. Obok nie było chodnika, tylko pobocze - mówi podkomisarz Katarzyna Cypel-Dąbrowska, rzeczniczka policji w Sosnowcu.
Szukają kierowcy
Nie wiadomo, kto potrącił kobietę. Sprawcy nie było na miejscu. Jest poszukiwany. Policjanci ustalają, czy w okolicy są kamery monitoringu. Apelują także o kontakt do wszystkich, którzy mogą mieć informacje w tej sprawie.
Pas jezdni w kierunku Katowic był nieprzejezdny niemal do 9.
Autorka/Autor: mag/gp
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: policja w Sosnowcu