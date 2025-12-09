Logo strona główna
Katowice

Gang kiboli, który działał też za granicą. Uderzenie w "Torcidę"

Torcida to grupa skupiona wokół pseudokibiców Górnika Zabrze oraz GKS Katowice.
W trakcie działań zatrzymano sześć osób
Źródło: tvn24.pl
Policja informuje o zatrzymaniu sześciu pseudokibiców, którzy mieli być częścią "Torcidy", grupy przestępczej o charakterze zbrojnym, w której skład wchodzą kibole Górnika Zabrze i GKS Katowice. Podczas przeprowadzonej akcji policjanci zabezpieczyli 10 kilogramów narkotyków.

To kolejne zatrzymania w sprawie, nad którą pracują pracują przede wszystkim policjanci z Wydziału do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców. W działaniach pomagali im policjanci kryminalni i ci zajmujący się przestępczością narkotykową oraz gospodarczą. W czasie zatrzymań do akcji wkroczyli też kontrterroryści.

Sześciu zatrzymanym osobom w wieku od 29 do 40 lat przedstawiono zarzuty uczestnictwa w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym i uczestnictwa w obrocie znacznymi ilościami marihuany i amfetaminy. "Podejrzanym przedstawiono też zarzuty nabycia znacznych ilości kokainy i marihuany, a także liczne bójki i pobicia, w wyniku których pokrzywdzeni doznali poważnych obrażeń ciała" - czytamy w komunikacie na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Podejrzanym za poszczególne przestępstwa grożą kary do 15 lat pozbawienia wolności. Trzy osoby zostały aresztowane, trzy pozostałe mają dozory policyjne i musiały zapłacić poręczenie majątkowe w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych.

W toku przeszukań u podejrzanych zabezpieczono substancje psychotropowe i środki odurzające o łącznej masie 10 kilogramów.

Policja zabezpieczyła 10 kilogramów substancji psychoaktywnych.
Policja zabezpieczyła 10 kilogramów substancji psychoaktywnych.
Źródło: Śląska policja

Gang pseudokibiców

"Torcida", jak przekazuje policja działała głównie na terenie Śląska, ale również w innych miejscowościach Polski i państwach Unii Europejskiej co najmniej od 2014 roku. Jej członkowie mają na koncie przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, ale zajmowali się też między innymi handlowaniem marihuaną, amfetaminą, mefedronem i kokainą. Policjanci twierdzą, że odpowiadają też za pobicia, bójki i wymuszenia haraczy.

Torcida to grupa skupiona wokół pseudokibiców Górnika Zabrze oraz GKS Katowice.
Torcida to grupa skupiona wokół pseudokibiców Górnika Zabrze oraz GKS Katowice.
Źródło: Śląska policja

"Działalność grupy charakteryzowała się stałą strukturą, podziałem ról i hierarchią. Członkowie grupy w swoich działaniach wielokrotnie posługiwali się niebezpiecznymi narzędziami, takimi jak maczety, siekiery, kije bejsbolowe, kastety, a także broń palna" - czytamy w komunikacie śląskiej policji.

Brutalne pobicia, "ustawki" i narkotyki. Kolejne uderzenie w gang Torcida
Brutalne pobicia, "ustawki" i narkotyki. Kolejne uderzenie w gang Torcida

Zadanie rozbicia grupy zostało powierzone dwa lata temu specjalnej grupie operacyjno-procesowej, w skład której wchodzą policjanci z Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców i Wydziału Kryminalnego KWP w Katowicach. Do teraz zatrzymano ponad 80 osób, z czego 50 usłyszało zarzuty.

Trzy osoby zostały aresztowane.
Trzy osoby zostały aresztowane.
Źródło: Śląska policja
Autorka/Autor: bż/PKoz

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Śląska policja

PolicjaKatowicePseudokibicePrzestępstwaNarkotyki
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica