Gang kiboli, który działał też za granicą. Uderzenie w "Torcidę"

To kolejne zatrzymania w sprawie, nad którą pracują pracują przede wszystkim policjanci z Wydziału do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców. W działaniach pomagali im policjanci kryminalni i ci zajmujący się przestępczością narkotykową oraz gospodarczą. W czasie zatrzymań do akcji wkroczyli też kontrterroryści.
Sześciu zatrzymanym osobom w wieku od 29 do 40 lat przedstawiono zarzuty uczestnictwa w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym i uczestnictwa w obrocie znacznymi ilościami marihuany i amfetaminy. "Podejrzanym przedstawiono też zarzuty nabycia znacznych ilości kokainy i marihuany, a także liczne bójki i pobicia, w wyniku których pokrzywdzeni doznali poważnych obrażeń ciała" - czytamy w komunikacie na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
Podejrzanym za poszczególne przestępstwa grożą kary do 15 lat pozbawienia wolności. Trzy osoby zostały aresztowane, trzy pozostałe mają dozory policyjne i musiały zapłacić poręczenie majątkowe w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych.
W toku przeszukań u podejrzanych zabezpieczono substancje psychotropowe i środki odurzające o łącznej masie 10 kilogramów.
Gang pseudokibiców
"Torcida", jak przekazuje policja działała głównie na terenie Śląska, ale również w innych miejscowościach Polski i państwach Unii Europejskiej co najmniej od 2014 roku. Jej członkowie mają na koncie przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, ale zajmowali się też między innymi handlowaniem marihuaną, amfetaminą, mefedronem i kokainą. Policjanci twierdzą, że odpowiadają też za pobicia, bójki i wymuszenia haraczy.
"Działalność grupy charakteryzowała się stałą strukturą, podziałem ról i hierarchią. Członkowie grupy w swoich działaniach wielokrotnie posługiwali się niebezpiecznymi narzędziami, takimi jak maczety, siekiery, kije bejsbolowe, kastety, a także broń palna" - czytamy w komunikacie śląskiej policji.
Zadanie rozbicia grupy zostało powierzone dwa lata temu specjalnej grupie operacyjno-procesowej, w skład której wchodzą policjanci z Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców i Wydziału Kryminalnego KWP w Katowicach. Do teraz zatrzymano ponad 80 osób, z czego 50 usłyszało zarzuty.
Autorka/Autor: bż/PKoz
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Śląska policja