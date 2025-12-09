Gang kiboli, który działał też za granicą. Uderzenie w "Torcidę"

W trakcie działań zatrzymano sześć osób Źródło: tvn24.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

To kolejne zatrzymania w sprawie, nad którą pracują pracują przede wszystkim policjanci z Wydziału do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców. W działaniach pomagali im policjanci kryminalni i ci zajmujący się przestępczością narkotykową oraz gospodarczą. W czasie zatrzymań do akcji wkroczyli też kontrterroryści.

Sześciu zatrzymanym osobom w wieku od 29 do 40 lat przedstawiono zarzuty uczestnictwa w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym i uczestnictwa w obrocie znacznymi ilościami marihuany i amfetaminy. "Podejrzanym przedstawiono też zarzuty nabycia znacznych ilości kokainy i marihuany, a także liczne bójki i pobicia, w wyniku których pokrzywdzeni doznali poważnych obrażeń ciała" - czytamy w komunikacie na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Podejrzanym za poszczególne przestępstwa grożą kary do 15 lat pozbawienia wolności. Trzy osoby zostały aresztowane, trzy pozostałe mają dozory policyjne i musiały zapłacić poręczenie majątkowe w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych.

W toku przeszukań u podejrzanych zabezpieczono substancje psychotropowe i środki odurzające o łącznej masie 10 kilogramów.

Policja zabezpieczyła 10 kilogramów substancji psychoaktywnych. Źródło: Śląska policja

Gang pseudokibiców

"Torcida", jak przekazuje policja działała głównie na terenie Śląska, ale również w innych miejscowościach Polski i państwach Unii Europejskiej co najmniej od 2014 roku. Jej członkowie mają na koncie przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, ale zajmowali się też między innymi handlowaniem marihuaną, amfetaminą, mefedronem i kokainą. Policjanci twierdzą, że odpowiadają też za pobicia, bójki i wymuszenia haraczy.

Torcida to grupa skupiona wokół pseudokibiców Górnika Zabrze oraz GKS Katowice. Źródło: Śląska policja

"Działalność grupy charakteryzowała się stałą strukturą, podziałem ról i hierarchią. Członkowie grupy w swoich działaniach wielokrotnie posługiwali się niebezpiecznymi narzędziami, takimi jak maczety, siekiery, kije bejsbolowe, kastety, a także broń palna" - czytamy w komunikacie śląskiej policji.

Zadanie rozbicia grupy zostało powierzone dwa lata temu specjalnej grupie operacyjno-procesowej, w skład której wchodzą policjanci z Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców i Wydziału Kryminalnego KWP w Katowicach. Do teraz zatrzymano ponad 80 osób, z czego 50 usłyszało zarzuty.

Trzy osoby zostały aresztowane. Źródło: Śląska policja

OGLĄDAJ: TVN24 HD