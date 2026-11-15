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Katowice

Uderzył w pieszego na przejściu i uciekł. Nagranie

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Siła uderzenia była bardzo duża
Rybnik. Kierowca wjechał z impetem w pieszego na przejściu. Uciekł z miejsca wypadku
Źródło wideo: KMP Rybnik
Źródło zdj. gł.: KMP w Rybniku
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Pieszy wchodzi na przejście, prowadząc rower. Kierowca uderza w mężczyznę z ogromnym impetem i ucieka. Zdarzenie zarejestrowała kamera monitoringu. 61-latek trafił do szpitala.

Wszystko działo się w czwartek około godziny 10.20 na oznakowanym przejściu dla pieszych w Rybniku (Śląskie) na ulicy Zebrzydowickiej.

Na opublikowanym przez policję nagraniu z monitoringu widzimy, prowadzącego rower, mężczyznę, który zgodnie z przepisami wchodzi na pasy. Po chwili zostaje "zmieciony" przez kierowcę auta osobowego.

Kierowcę zatrzymali w warsztacie samochodowym

Siła uderzenia była bardzo duża. 61-letni mieszkaniec Rybnika upadł na jezdnię, rower poleciał kilkadziesiąt metrów dalej. Do poszkodowanego podbiegli do niego przechodnie. Tymczasem kierowca uciekł.  

Zatrzymali kierowcę
Zatrzymali kierowcę
Źródło zdjęcia: KMP w Rybniku

Policja ustaliła, że to 29-letni mieszkaniec powiatu rybnickiego. Został zatrzymany w jednym z warsztatów samochodowych w Rybniku.

Odpowie za nieustąpienie pierwszeństwa oraz ucieczkę z miejsca zdarzenia. 61-latek trafił do szpitala.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Policjawojewództwo śląskieWypadki
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