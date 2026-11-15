Uderzył w pieszego na przejściu i uciekł. Nagranie
Wszystko działo się w czwartek około godziny 10.20 na oznakowanym przejściu dla pieszych w Rybniku (Śląskie) na ulicy Zebrzydowickiej.
Na opublikowanym przez policję nagraniu z monitoringu widzimy, prowadzącego rower, mężczyznę, który zgodnie z przepisami wchodzi na pasy. Po chwili zostaje "zmieciony" przez kierowcę auta osobowego.
Kierowcę zatrzymali w warsztacie samochodowym
Siła uderzenia była bardzo duża. 61-letni mieszkaniec Rybnika upadł na jezdnię, rower poleciał kilkadziesiąt metrów dalej. Do poszkodowanego podbiegli do niego przechodnie. Tymczasem kierowca uciekł.
Policja ustaliła, że to 29-letni mieszkaniec powiatu rybnickiego. Został zatrzymany w jednym z warsztatów samochodowych w Rybniku.
Odpowie za nieustąpienie pierwszeństwa oraz ucieczkę z miejsca zdarzenia. 61-latek trafił do szpitala.