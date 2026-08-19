Nie chciała wysiąść z autobusu, butelką wybiła szybę
We wtorek po godzinie 23 kobieta wybiła butelką szybę miejskiego autobusu w Rybniku na przystanku Boguszowice Osiedle Pętla. Jak informuje rybnicka policja, 69-latka z Tychów wcześniej awanturowała się i "nie przyjmowała do wiadomości, że kurs dobiegł końca". Mówiła kierowcy, że nie wyjdzie, ponieważ nie dotarła jeszcze do domu.
"Kobieta ostatecznie opuściła pojazd, ale po chwili doszło do kolejnego incydentu. Rzuciła szklaną butelką w szybę, rozbijając ją" - przekazała rybnicka komenda.
Policja podaje, że w czasie zatrzymania 69-latka zachowywała się wulgarnie i podała fałszywe dane osobowe. Za to otrzymała mandaty karne.
Usłyszy jeszcze zarzut zniszczenia mienia, za co grozi do pięciu lat więzienia.
Źródło: tvn24.pl