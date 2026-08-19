Katowice Nie chciała wysiąść z autobusu, butelką wybiła szybę Oprac. Mateusz Czajka |

Nie chciała wysiąść z autobusu, wybiła szybę Źródło wideo: KMP Rybnik Źródło zdj. gł.: KMP w Rybniku

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We wtorek po godzinie 23 kobieta wybiła butelką szybę miejskiego autobusu w Rybniku na przystanku Boguszowice Osiedle Pętla. Jak informuje rybnicka policja, 69-latka z Tychów wcześniej awanturowała się i "nie przyjmowała do wiadomości, że kurs dobiegł końca". Mówiła kierowcy, że nie wyjdzie, ponieważ nie dotarła jeszcze do domu.

"Kobieta ostatecznie opuściła pojazd, ale po chwili doszło do kolejnego incydentu. Rzuciła szklaną butelką w szybę, rozbijając ją" - przekazała rybnicka komenda.

69-latka rozbiła butelką szybę autobusu Źródło zdjęcia: KMP w Rybniku

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Policja podaje, że w czasie zatrzymania 69-latka zachowywała się wulgarnie i podała fałszywe dane osobowe. Za to otrzymała mandaty karne.

Usłyszy jeszcze zarzut zniszczenia mienia, za co grozi do pięciu lat więzienia.

Źródło: Google Maps