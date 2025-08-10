Wyprzedzał autobus przed przejściem dla pieszych. Nagranie

Kierowca osobówki został ukarany za wyprzedzanie przed przejściem dla pieszych Źródło: Policja Śląska

Kierowcę udało się namierzyć dzięki nagraniu z kamerki. W Łaziskach Górnych na ulicy Cieszyńskiej kierując seatem wykonał manewr wyprzedania pojazdu przed oznakowanym przejściem dla pieszych.

"Za swoje "popisy" na drodze został ukarany mandatem karnym na kwotę 2500 złotych, a na jego konto trafiło 15 punktów" - przekazała śląska policja.

Apel policji

Policja przypomina kierowcom, aby w obrębie przejść dla pieszych zawsze zwalniać i ustępować pierwszeństwa pieszym. "Zawsze przewiduj zagrożenie. Jeśli widoczność w obrębie wejścia na przejście dla pieszych zasłania jakaś przeszkoda, na przykład samochód, drzewo czy krzaki, zakładaj zawsze, że może tam znajdować się pieszy, któremu trzeba ustąpić pierwszeństwa" - zwracają uwagę funkcjonariusze.

Od 2022 roku kary za wykroczenia w rejonie przejść dla pieszych zostały zaostrzone. Na przykład za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu można dostać mandat w wysokości 1500 zł i 15 punktów karnych. Taki sam za wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim oraz omijanie pojazdu, który zatrzymał się przed przejściem.

W przypadku recydywy - czyli popełnienia takiego samego wykroczenia w ciągu dwóch lat - kara może wzrosnąć nawet do 3000 zł. W skrajnych przypadkach, gdy takie zachowanie prowadzi do wypadku lub zagrożenia życia, kierowcy ponoszą odpowiedzialność karną za spowodowanie wypadku komunikacyjnego.