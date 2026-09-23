Katowice 15-latek zabrał auto matki, na widok policjantów "spanikował" Oprac. Svitlana Kucherenko |

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Gliwiccy policjanci zauważyli kierowcę Audi, którego zachowanie na drodze wzbudziło ich podejrzenia. Jechał bardzo wolno, całą szerokością jezdni, a po chwili gwałtownie przyspieszył. Podejrzewali, że kierujący może być pod wpływem alkoholu i postanowili zatrzymać go do kontroli.

​"Gdy samochód się zatrzymał, a funkcjonariusze zbliżyli się do pojazdu, kierujący nagle ruszył i zaczął uciekać. Policjanci podjęli pościg ulicami Łabęd. ​Podczas ucieczki kierujący Audi w trakcie manewru wyprzedzania gwałtownie zjechał w stronę jadącego obok radiowozu. Policjant, chcąc uniknąć zderzenia, zmuszony był zmienić kierunek jazdy, przez co zjechał na wysepkę, co skutkowało uszkodzeniem koła radiowozu" - informuje policja w Gliwicach.

Ucieczka zakończyła się na terenie pobliskich garaży. W samochodzie siedziało dwóch 15-latków - kierujący oraz pasażer.

15-latek uciekał autem przed policją Źródło zdjęcia: Policja w Gliwicach

Nastolatek za kierownicą samochodu matki

Obaj byli trzeźwi. ​Nastolatek tłumaczył, że po raz pierwszy prowadził samochód, a na widok radiowozu spanikował i dlatego uciekał. Samochód należy do jego matki, która tego wieczoru wyszła do pracy. Obaj nastolatkowie zostali przekazani pod opiekę rodziców.

​Sprawą zajmują się policjanci. Prowadzą postępowanie dotyczące niezatrzymania się do kontroli drogowej, kierowania pojazdem bez wymaganych uprawnień oraz spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym. Materiały zostaną przekazane do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Gliwicach.