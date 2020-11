Lekarka drugi raz zachorowała na COVID-19. "Wydawało mi się, że jest to mało możliwe"

W imieniu jego zrozpaczonej rodziny - żony i córki oraz wszystkich przyjaciół proszę Was o pomoc w ratowaniu naszego kolegi. Kto z Was jest ozdrowieńcem i spełnia warunki donacji, proszę o oddanie osocza, którego tak na Śląsku brakuje. My potrzebujemy dla niego preparatu z grupy B Rh+ ale rozpaczliwie brakuje osocza ozdrowieńców z wszystkich grup. Takich osób które czekają z nadzieją, którzy mogą dzięki Wam otrzymać szansę na przeżycie, jest teraz bardzo wiele.