90-letnia pasażerka nie żyje, 79-letni kierowca w szpitalu

Do wypadku doszło we wtorek na drodze krajowej numer 1 w Kobiórze (powiat pszczyński). "Ze wstępnych ustaleń policjantów ruchu drogowego wynika, że podczas manewru skrętu w lewo lub zawracania citroen zderzył się z jadącym w kierunku Bielska-Białej volvo" - podała pszczyńska policja w komunikacie.
90-latka nie żyje, 79-latek w szpitalu
Na miejscu prowadzono reanimację pasażerki citroena. 90-latki nie udało się jednak uratować. 79-letni kierowca trafił do szpitala.
Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Na czas działań służb droga krajowa w kierunku Bielska-Białej była zablokowana.
Okoliczności wypadku policja wyjaśnia pod nadzorem prokuratury.
