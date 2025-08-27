90-letnia pasażerka nie żyje, 79-letni kierowca w szpitalu

Zderzenie dwóch aut. Jedna osoba nie żyje Źródło: KPP Pszczyna

Do wypadku doszło we wtorek na drodze krajowej numer 1 w Kobiórze (powiat pszczyński). "Ze wstępnych ustaleń policjantów ruchu drogowego wynika, że podczas manewru skrętu w lewo lub zawracania citroen zderzył się z jadącym w kierunku Bielska-Białej volvo" - podała pszczyńska policja w komunikacie.

90-latka nie żyje, 79-latek w szpitalu

Na miejscu prowadzono reanimację pasażerki citroena. 90-latki nie udało się jednak uratować. 79-letni kierowca trafił do szpitala.

W wypadku zginęła 90-letnia pasażerka citroena Źródło: KPP Pszczyna

Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Na czas działań służb droga krajowa w kierunku Bielska-Białej była zablokowana.

Okoliczności wypadku policja wyjaśnia pod nadzorem prokuratury.

Volvo po zderzeniu z citroenem Źródło: KPP Pszczyna

Okoliczności wypadku są wyjaśniane przez policję i prokuraturę Źródło: KPP Pszczyna

