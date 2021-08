Kilkadziesiąt pielgrzymek, niemal 40 tysięcy pątników. Obchody na Jasnej Górze

W ostatnich dniach do sanktuarium maryjnego na Jasnej Górze dotarło kilkadziesiąt pieszych pielgrzymek. Łącznie do Częstochowy przybyło niemal 40 tysięcy pątników. Wielu z nich wysłuchało niedzielnej homilii abp. Wacława Depo, który w 101. rocznicę "Cudu nad Wisłą" stwierdził, że do dziś wiele osób błędnie nie chce uznać boskiej interwencji.

Zgodnie z ogłoszoną statystyką pielgrzymkową, większość pątników (ok. 39 tys.) dotarła do Częstochowy między 5 a 14 sierpnia. To ponad 80 proc. spośród 48,7 tys. wszystkich pieszych pielgrzymów, którzy w tym roku przyszli do sanktuarium. Ogółem od 22 maja przybyły tu 133 piesze pielgrzymki, z czego 63 od 5 sierpnia do połowy tego miesiąca. Jerzy Korczyński, reporter TVN24 rozmawiał z pielgrzymami, którzy dotarli na Jasną Górę. Jedna z kobiet mówiła w jakiej intencji przyszła do Częstochowy: - Pomodlić się o zdrowie, o powodzenie, żeby Matka Boska pomogła w życiu. Kolejna wyjaśniała dlaczego po raz kolejny zdecydowała się na udział w pielgrzymce. - Co roku staramy się tu przyjechać, to szczególne dla nas miejsce. Jakoś tak zawsze tu nas ciągnie - powiedziała. A jej koleżanka dodała: - Tu jest jak w domu.