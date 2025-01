Psiknął gazem w ekspedientkę, ukradł piwo i zemdlał. Potem zaatakował ratowników

Ekspedientka uniknęła uderzenia i wybiegła ze sklepu. Kiedy do niego wróciła, mężczyzna chciał wyjąć pieniądze z zamkniętej kasy, jednak kobieta mu to uniemożliwiła. Wtedy 20-latek złapał cztery piwa i uciekł.

Atak na ratowników medycznych

- Zgłoszenie było do pacjenta nieprzytomnego. Pacjent okazał się przytomny i bardzo agresywny. Opluwał, kopał, wyzywał ratowników medycznych - powiedział nam Łukasz Pach, dyrektor wojewódzkiego pogotowia ratunkowego w Katowicach. - Za to powinna go spotkać surowa kara i jeszcze prace społeczne. To niedopuszczalne zachowanie. Ratownicy ucierpieli podczas tej interwencji, jednak nadal pracują, nie są na zwolnieniu. Każdego dnia zespoły ratownictwa medycznego spotykają się z agresją słowną ze strony pacjentów. Zmiana przepisów, zaostrzenie ich i kampanie medialne mogą pomóc - dodał..