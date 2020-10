10 godzin pilnowali ciała zmarłego przed kopalnią górnika

Do tragedii doszło przed Kopalnią Węgla Kamiennego Mysłowice. Do mężczyzny wezwano pogotowie. Ratownicy medyczni próbowali go reanimować. Niestety, górnik zmarł. Lekarza nie było na miejscu, a ratownik medyczny mógł tylko wystawić kartę informacyjną, opisującą podjęte działania medyczne. Doszło jednak do błędu i jako miejsce podał Mysłowice, sugerując się nazwą kopalni, która jest na terenie Katowic. Lekarz z terenu Katowic, uprawniony do stwierdzenia zgonu, z powodu błędu w karcie odmówił przyjazdu na miejsce zdarzenia, by wystawić akt zgonu.