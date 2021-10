Poznała przez internet Tunezyjczyka, pojechała do niego na wakacje. Prokuratura wszczęła śledztwo

Wakacyjna podróż 38-letniej Polki do Tunezji przerodziła się w koszmar. Miała być tam przetrzymywana i bita przez mężczyznę, którego poznała przez internet. Zaalarmowała o tym policjanta z Katowic, bo przypadkiem w telefonie miała do niego numer. Dzięki współpracy polskich i tunezyjskich służb wróciła do domu. Prokuratura Okręgowa w Katowicach wszczęła śledztwo w sprawie przeciwko wolności seksualnej.