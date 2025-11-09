Rowerzysta potrącony przez samochód. Lądował śmigłowiec LPR

Do zdarzenia doszło koło Wodzisławia Śląskiego

Do wypadku z udziałem samochodu osobowego i rowerzysty doszło w niedzielę, 9 listopada, na ulicy 1 Maja w Godowie. "Kierująca osobowym hyundaiem, 27-letnia kobieta najprawdopodobniej zasnęła za kierownicą i najechała na tył rowerzysty. 72-letni rowerzysta z obrażeniami głowy i ciała został LPR przetransportowany do szpitala" - informuje policja w Wodzisławie Śląskim.

Według funkcjonariuszy, rowerzysta miał na głowie założony kask ochronny, który prawdopodobnie uchronił go przed dużo poważniejszymi obrażeniami głowy.

Dokładne okoliczności tego zdarzenia będą wyjaśniane przez wodzisławskich policjantów.

