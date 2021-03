Victoria nie wie, że rodzice odpowiadają przed sądem za śmierć jej młodszego brata

Victor żył miesiąc. Gdy płakał, ojciec miał rzucać nim, gwałtownie potrząsać i z dużą siłą przyciskać jego nóżki do klatki piersiowej, wreszcie zadać śmiertelny cios w głowę. Rodzice oskarżeni są o znęcanie się nad synem ze szczególnym okrucieństwem. Według prokuratury źle traktowali także jego siostrę. Ruszył proces, odbywa się za zamkniętymi drzwiami.

W poniedziałek na pierwszej rozprawie Mariusza i Aleksandry Sz., małżeństwa z Gliwic, rodziców Victora i Victorii, Sąd Okręgowy w Gliwicach wyłączył jawność procesu. Decyzję tę uzasadniał dobrem dziewczynki. Wniosek w tej sprawie złożyła oskarżycielka posiłkowa Beata Werens, która reprezentuje Victorię. Poparły go zgodnie wszystkie strony procesu - obrona i oskarżenie.

- Sąd przychyla się do argumentacji wskazanej przez panią kurator, która reprezentuje prawa małoletniej Victorii Sz., że ujawnienie w mediach okoliczności tej sprawy mogłoby wpływać negatywnie na jej życie prywatne – powiedział przewodniczący składu orzekającego sędzia Adam Chodkiewicz.

Oskarżycielka posiłkowa wskazała we wniosku, że Victoria nie wie nic o tej sprawie, także tego, że jej biologiczni rodzice – którzy zostali pozbawieni praw rodzicielskich - są oskarżeni. - Dziewczynka jest mała, ujawnienie informacji z procesu mogłoby wpłynąć negatywnie na jej życie – podkreśliła Werens.

Według aktu oskarżenia , ojciec znęcał się nad Victorem, a w lipcu 2020 roku uderzył go twardym narzędziem w głowę, powodując uraz skutkujący śmiercią. Mężczyzna odpowiada także za znęcanie się nad siostrą Victora. Jego żonie - Aleksandrze Sz. - zarzucono pomoc w znęcaniu się i zabójstwie dziecka. Jak podają śledczy, nie reagowała na zachowanie męża i pozostawiła bezbronnego noworodka pod jego opieką.

Miesiąc życia Victora

Victor urodził się 18 czerwca 2020 roku. Pięć dni później został przewieziony ze szpitala do domu. Według gliwickiej prokuratury, gdy dziecko płakało, ojciec głośno na niego krzyczał, szarpał jego rękami i nogami, rzucał nim z wysokości do łóżeczka, gwałtowne potrząsał i z dużą siłą przyciskał nóżki noworodka do klatki piersiowej, powodując u chłopca poważne obrażenia.