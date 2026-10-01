Rolnik zaorał świeży asfalt, teraz chce odzyskać ciągnik. Decyzja sądu

Gliwice. Rolnik zaorał świeżo wylany asfalt Źródło wideo: Katarzyna Kuczyńska-Budka/Facebook Źródło zdj. gł.: Katarzyna Kuczyńska-Budka prezydentka Gliwic/Facebook

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O panu Józefie zrobiło się głośno w całej Polsce, gdy latem ciągnikiem zaorał świeżo wylany asfalt w gliwickiej peryferyjnej dzielnicy Ostropa. Zrobił to, bo jak twierdzi, ten teren należy do niego, a prace były wykonywane nielegalnie. Starty szacowano na kilkaset tysięcy złotych.

Początkowo mężczyzna trafił nawet do aresztu. Jednak po dodatkowych czynnościach i uzyskaniu nowej wyceny strat prokuratura zmieniła treść zarzutu, a tymczasowe aresztowanie uchylono i zamieniono na poręczenie majątkowe, dozór policyjny i zajęcie ciągnika.

Teraz rolnik chce odzyskać zabezpieczony ciągnik, dlatego jego obrońca złożył zażalenie.

- Mamy kuriozalną sytuację. Pan Józef, nawet gdyby okazało się, że będzie winny i będzie musiał naprawić szkodę finansową, to już dzisiaj nie może żadnego dochodu uzyskiwać, bo nie ma czym. Ten ciągnik został zabezpieczony, a argumenty dotyczyły między innymi tego przedmiotu, czyli braku możliwości zabezpieczenia, ale również wartości tego ciągnika. On ma większą wartość emocjonalną i sentymentalną niż majątkową - mówił jeszcze przed ogłoszeniem decyzji sądu mecenas Adam Szewc.

Zażalenie dotyczyło również stosowania policyjnego dozoru i poręczenia majątkowego.

Nie odzyskał ciągnika

Po posiedzeniu mecenas Szewc powiedział dziennikarzom, że sąd uchylił dozór i poręczenie majątkowe. Utrzymał natomiast w mocy decyzję prokuratury w sprawie ciągnika; ocenił, że należy dodatkowo uzasadnić, że traktor jest dla pana Józefa Magiery narzędziem pracy na roli. - Pomimo naszych twierdzeń i wyjaśnień podejrzanego, jest to na tym etapie jeszcze niewystarczające. Musimy to udokumentować - dodał obrońca. Zapowiedział, że taki wniosek zostanie złożony i prokurator będzie musiał rozważyć zwrot ciągnika.

- Myślę, że ta praworządność w końcu wróci, a nie, że zamyka się ludzi za swoje - powiedział dziennikarzom Józef Magiera przed wejściem do sądu.

Na posiedzeniu nie było przedstawiciela prokuratury. Mecenas Szewc powiedział, że nie otrzymał też żadnej odpowiedzi na swoje zażalenia.

Adam Szewc, mecenas rolnika Źródło: TVN24

Wjechał traktorem z pługiem i zaorał asfalt

Pan Józef zniszczył asfalt na początku sierpnia tego roku. W sieci pojawiły się nagrania, na których widać, jak rolnik wjeżdża traktorem z podczepionym pługiem na remontowaną drogę i zdziera nawierzchnię.

Rolnik twierdził, że jest właścicielem drogi, a prowadzone tam prace są nielegalne. Miał zapowiedzieć, że zamierza ponownie uszkodzić nawierzchnię. Mężczyzna został wtedy zatrzymany przez policję.

W prokuraturze 60-latek przyznał się do zaorania świeżo położonego asfaltu. Powiedział śledczym, tak jak policjantom, że teren, na którym znajduje się droga, to jego własność. Z dokumentacji posiadanej przez prokuraturę wynika jednak, że to własność lokalnego samorządu.

Rolnik zaorał świeżo położony asfalt na ulicy Rybackiej w Gliwicach Źródło zdjęcia: Katarzyna Kuczyńska-Budka prezydentka Gliwic/Facebook

Opuścił areszt, stracił ciągnik

Śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa Gliwice-Zachód, która pierwotnie zarzuciła rolnikowi zniszczenie mienia znacznej wartości - straty wstępnie oszacowano na 300 tysięcy złotych.

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Po wykonaniu dodatkowych czynności i uzyskaniu nowej wyceny strat prokuratura ustaliła, że szkody wyrządzone przez rolnika wynoszą poniżej 200 tysięcy złotych. Konsekwencją była zmiana treści zarzutu i uchylenie aresztu. Został zamieniony na poręczenie majątkowe, dozór policyjny i zajęcie ciągnika.

Decyzja o wcześniejszym aresztowaniu rolnika wzbudziła wiele kontrowersji i była często komentowana w przestrzeni publicznej. Postępowanie wyjaśniające wszczął z urzędu pełnomocnik terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach.

Za zniszczenie mienia wielkiej wartości może grozić kara do 10 lat pozbawienia wolności, podstawowy typ tego przestępstwa określa maksymalną karę na pięć lat więzienia. Zgodnie z Kodeksem karnym mienie znacznej wartości przekracza 200 tysięcy złotych.