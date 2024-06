Jarosław Szymczyk nie będzie już pracować w klubie sportowym

Byłego komendanta głównego policji wprowadził do rady nadzorczej Piasta Gliwice mniejszościowy udziałowiec, bo Jarosław Szymczyk mieszkał blisko i dbał o bezpieczeństwo w klubie. Większościowy udziałowiec, czyli miasto, poprosiło o zmianę tej decyzji. We wtorek ogłoszono, że generała w klubie sportowym nie będzie.

Gliwicki Klub Sportowy Piast należy do miasta (66 procent) i przedsiębiorcy Zbigniewa Kałuży. Mniejszościowy akcjonariusz we wtorek zaprosił na stadion dziennikarzy. Konferencja miała dotyczyć obecności Jarosława Szymczyka, byłego komendanta głównego policji, w zarządzie klubu, co wzbudzało kontrowersje.

Jutro Szymczyk zrezygnuje

Kałuża oznajmił na wstępie, że właśnie wrócił z urzędu miasta i jest po długiej rozmowie z prezydentką. Katarzyna Kuczyńska-Budka od początku nie kryła, że obecność Szymczyka w radzie nadzorczej źle wpływa na wizerunek klubu. Prosiła Kałużę, który wprowadził generała do rady, by zmienił decyzję.

Zadłużenie klubu i nowa rada nadzorcza

"Mniejszościowy udziałowiec - Zbigniew Kałuża - skorzystał ze swych uprawnień, jakie gwarantuje mu kodeks spółek handlowych, i wskazał do rady nadzorczej Jarosława Szymczyka. Dlatego dzisiaj, w trosce o wizerunek klubu, zwróciłam się do Zbigniewa Kałuży by zmienił przedstawiciela w radzie nadzorczej" – pisała prezydentka w mediach społecznościowych. Ostateczna decyzja należała jednak do Kałuży, miasto nie może wymusić na nim zmiany.