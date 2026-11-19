Katowice Gdy spała w samochodzie, stoczył go do wody. Jest prawomocny wyrok Oprac. Mateusz Czajka |

W działaniach nad stawem brały udział jednostki PSP i OSP Źródło wideo: OSP Roszków Źródło zdj. gł.: OSP Roszków

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Nieprawomocne orzeczenie zapadło w lutym br. przed Sądem Okręgowym w Rybniku - uznał Andrzeja J. za winnego zabójstwa, do którego doszło w nocy z 10 na 11 lipca 2021 r. Sąd okręgowy wymierzył mu 25 lat więzienia.

Andrzej J. do końca nie przyznawał się do winy, obrona wniosła o uniewinnienie i zaskarżyła wyrok z I instancji, utrzymując, że doszło do nieszczęśliwego wypadku. Prokuratura, która w I instancji domagała się dla oskarżonego dożywocia, ostatecznie oceniła karę 25 lat więzienia za słuszną i nie składała apelacji.

Sąd Apelacyjny w Katowicach w czwartek utrzymał wyrok w mocy, dokonując jedynie niewielkiej zmiany w opisie drugiego czynu, zarzucanego Andrzejowi J., chodziło o zabranie i korzystanie z karty bankomatowej zmarłej partnerki. W związku z tym zachowaniem J. odpowiadał za kradzież z włamaniem.

Według obrony Andrzej J. nie miał powodu, by zabić

Przed ogłoszeniem wyroku obrońca Andrzeja J. mecenas Adam Płonka zauważył, że w przypadku spraw poszlakowych muszą zostać wykluczone alternatywne wersje, a łańcuch poszlak musi tworzyć nierozerwalną całość. W tej sprawie, według obrony, tak nie było. Adwokat przekonywał, że jego klient nie miał powodu, by zabić Anetę. Gdy samochód, w którym była para, stoczył się do wody, wyszedł z pojazdu przez drzwi i próbował ratować partnerkę – mówił.

Prokurator Karina Spruś odpowiadała, że wyjaśnienia J. są "jednym wielkim kłamstwem". Biegli potwierdzili, że otwarcie drzwi samochodu w takich okolicznościach, jakie opisywał oskarżony, nie jest możliwe, a z zeznań świadków wynika jednoznacznie, że J. nie potrafi pływać, bał się wody - podkreśliła prok. Spruś.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Miał zatopić auto ze śpiącą partnerką i upozorować wypadek. Po trzech latach usłyszał zarzuty

Sąd: Nie sposób polemizować z prawami fizyki

Pełnomocnik oskarżycielek posiłkowych mec. Tomasz Stec przypomniał, że zatopione auto, w którym zginęła Aneta, miało zamknięte drzwi. - Skoro oskarżony twierdzi, że otworzył drzwi i wydostał się z samochodu, to kto te drzwi zamknął? - spytał retorycznie.

Sam oskarżony, doprowadzony na rozprawę z aresztu, oświadczył, że kochał Anetę i zapewnił, że do dzisiaj przeżywa dramat sprzed kilku lat. - Nie poczuwam się do winy. Do dziś nie wiem, jak do tego doszło - powiedział i poprosił o sprawiedliwy wyrok.

Przewodniczący składu orzekającego sędzia Marcin Ciepiela powiedział, że sąd I instancji prawidłowo ocenił dowody, które były wystarczające do wydania rozstrzygnięcia, jakie zapadło.

Samochód z wody wyciągali strażacy Źródło zdjęcia: OSP Roszków

Zwrócił uwagę, że wyjaśnienia oskarżonego zostały podważone nie tylko przez dowody, ale również przez prawa fizyki, z którymi nie sposób polemizować. - Takie podważenie jest wielokroć silniejsze. Jeśli coś nie może zaistnieć w rzeczywistości, to nie zaistniało - dodał sędzia. Przytoczył treść opinii biegłych i wyniki eksperymentu procesowego, które potwierdziły, że J. nie mógł otworzyć drzwi topiącego się auta. Samochód nie mógł też "przypadkiem" stoczyć się do stawu, znalazł się w wodzie na skutek celowego działania J. - dodał.

"Motywem zbrodni była chorobliwa zazdrość"

- Stoczenie samochodu w sytuacji, gdy znajduje się w nim osoba głęboko nietrzeźwa, musi być interpretowane jako chęć zabójstwa - powiedział sędzia Ciepiela. Według sądów obu instancji motywem zbrodni była chorobliwa zazdrość Andrzeja J., który według biegłych jest impulsywny, chwiejny emocjonalnie i ma niski próg zachowań agresywnych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Samochód wjechał do stawu, zginęła kobieta

Jak wynika z ustaleń śledztwa i procesu, w lipcu 2021 r. Andrzej J. i Aneta H.-M. Pojechali nad zbiornik wodny w Roszkowie, gdzie łowili ryby, biwakowali i pili alkohol. Następnie weszli do zaparkowanego przy brzegu auta, gdzie mieli spędzić noc. Samochód nie miał zaciągniętego hamulca ręcznego, był zaparkowany przodem do stawu. Według ustaleń prokuratury, mężczyzna, po upewnieniu się, że jego partnerka zasnęła, opuścił pojazd, który zjechał do wody, następnie uruchomił alarm na pobliskim stanowisku łowieckim i zaczął wzywać pomocy.

Wezwani na miejsce strażacy wyciągnęli auto ze stawu. Sekcja zwłok Anety M.-H. potwierdziła, że przyczyną jej zgonu było gwałtowne uduszenie w wyniku utonięcia, kobieta miała 2,4 promila alkoholu w organizmie.

Strażacy wyciągnęli samochód ze zbiornika Źródło zdjęcia: OSP Roszków

Jej kartą zapłacił za znicz

Andrzej J. przekonywał, że doszło do wypadku. Opowiadał śledczym, że razem z partnerką był w samochodzie, obudził się, kiedy auto znajdowało się już w wodzie, a jej poziom wewnątrz pojazdu sięgał połowy szyb w przednich drzwiach. Twierdził, że udało mu się otworzyć drzwi od pojazdu, który zaczął gwałtownie nabierać wody, jednak mimo prób nie udało mu się uratować partnerki. Po dopłynięciu na brzeg miał wezwać pomoc.

Sprawą zajmowali się policjanci z komendy wojewódzkiej w Katowicach, z tzw. Archiwum X, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gliwicach. Weryfikując dowody, śledczy doszli do wniosku, że Andrzej J. nie mówił prawdy. Jego wersję podważyły opinie ekspertów.

Z uzyskanych opinii wynika, że wskazany przez J. przebieg zdarzenia nie mógł mieć miejsca i nie mógł on otworzyć drzwi auta zanurzonego w wodzie. Okazało się też, że po śmierci Anety Andrzej J. posługiwał się należącą do niej kartą bankomatową, wypłacił z niej pieniądze, zapłacił nimi za zakupy, między innymi za znicz, który zapalił w miejscu jej śmierci.

Źródło: Google Maps