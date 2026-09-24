Katowice Radiowóz utknął między rogatkami. Strażnik dostał mandat Oprac. Svitlana Kucherenko |

Wyłamanie rogatki to nie przeszkoda. Jak zadbać o bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Robert

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O sytuacji poinformował Kontakt24 pan Robert, który we wtorek, 22 września około godziny 9 podróżował pociągiem relacji Częstochowa-Gliwice.

- Jadąc pociągiem widziałem straż miejską za rogatkami na przejeździe kolejowym. To linia kolejowa nr 1 (294 kilometr), przejazd kolejowy pomiędzy stacją Dąbrowa Górnicza Ząbkowice, a przystankiem osobowym Dąbrowa Górnicza Pogoria. Pociągi po informacji od dyżurnego ruchu zwolniły do 20 kilometrów na godzinę, normalnie jadą w tym miejscu z prędkością 120 kilometrów na godzinę - przekazał w rozmowie z Kontakt24 pan Robert.

Straż Miejska za rogatkami na przejeździe Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Robert

Sprawę potwierdziła policja. - O 9 otrzymaliśmy zgłoszenie o tym, że rogatka opuściła się na pojazd straży miejskiej. Funkcjonariusz straży miejskiej został ukarany na miejscu mandatem w wysokości 50 złotych za zdarzenie drogowe - poinformował tvn24.pl kom. Bartłomiej Osmólski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej.

Trwa wyjaśnianie sprawy

Okoliczności zdarzenia wyjaśnia również straż miejska. - Zostali ukarani przez policję. U nas się toczy podstępowanie wyjaśniające w tej sprawie. Strażnik ma naprawić radiowóz za własny koszt. Czekamy jeszcze na zapis monitoringu przejazdu kolejowego - przekazał tvn24.pl Radosław Romanek, komendant straży miejskiej w Dąbrowie Górniczej.

Dodał, że strażnik tłumaczył swoje zachowanie przekonaniem, że urządzenia na przejeździe są wyłączone. Jak podkreślił komendant, była to błędna ocena sytuacji.

- Na szczęście samochód stał w bezpiecznej odległości od torowiska, dlatego nie doszło do żadnych poważnych skutków. Uszkodzony został jedynie radiowóz - zaznaczył Romanek.

W zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń.