Kilkukrotnie uderzył 49-latka w głowę i szyję, mężczyzna nie przeżył

Jak informował prokurator Tomasz Ozimek, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Częstochowie, w toku śledztwa ustalono, że tego dnia Dawid B. i Jordan M. przebywali w mieszkaniu znajomej, gdzie pili alkohol. W tym czasie Dawid B. wielokrotnie dzwonił do swojej partnerki, która w towarzystwie innych osób znajdowała się na Placu Orląt Lwowskich w Częstochowie. "Dawid B. kazał jej iść do domu i odgrażał się, że jeżeli go nie posłucha, to przyjedzie tam i zrobi komuś krzywdę" - przekazywał prokurator Ozimek.