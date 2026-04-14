Katowice Był tuż przed ciężarówką, kierowca go nie zobaczył. 79-latek nie żyje Oprac. Aleksandra Arendt-Czekała

Chorzów (Śląskie) Źródło: Google Earth

W Chorzowie na ulicy Mazurskiej ciężarówka potrąciła pieszego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 79-latek przechodził przez jezdnię poza przejściem dla pieszych.

- Kierujący pojazdem ciężarowym 36-letni mężczyzna zatrzymał się, aby umożliwić przejście innym osobom. W tym czasie 79-latek znalazł się bezpośrednio przed pojazdem, w obszarze ograniczonej widoczności - wyjaśniła podkomisarz Magdalena Jurkowska, rzeczniczka chorzowskiej policji.

Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku Źródło: Mateusz Czajka

Kierowca nie zauważył mężczyzny i przez to doszło do potrącenia. Seniora nie udało się uratować, mimo że szybko udzielono mu pomocy.

Kierowca był trzeźwy

Mimo że od wypadku minęły już ponad trzy godziny, na miejscu wciąż pracują służby. Kierujący został przebadany na zawartość alkoholu w organizmie, był trzeźwy. - Po zakończeniu działań na miejscu, zostaną z nim przeprowadzone czynności. Na razie jest za wcześnie, by mówić o szczegółach - dodała podkomisarz Jurkowska.

