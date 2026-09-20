Zaginęło dwóch chłopców w wieku 10 i 11 lat. Apel policji
Funkcjonariusze szukają dwóch chłopców, którzy w sobotę zaginęli w Bytomiu. Jak informuje miejscowa komenda, chodzi o 11-letniego Wojciecha Pszczółkowskiego i 10-letniego Tymoteusza Grobelnego.
Obaj "oddalili się z placówki opiekuńczo-wychowawczej". Pierwszy z wymienionych wyszedł z niej w sobotę około godziny 13:20, drugi około dwie godziny później. Chłopców widziano po raz ostatni na przystanku autobusowym w dzielnicy Miechowice. Wsiadali tam do autobusu linii 623, który jechał w stronę bytomskiego dworca.
Jak wyglądają poszukiwani chłopcy
Według opisu udostępnionego przez bytomską komendę, 11-letni Wojciech Pszczółkowski ma 155 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę, blond włosy i niebieskie oczy. W dniu zaginięcia ubrany był w czarne, krótkie spodenki, czarną koszulkę z krótkim rękawem oraz ciemne adidasy z białymi wstawkami. 10-letni Tymoteusz Grobelny jest niższy, ma 146 cm wzrostu i szczupłą sylwetkę. Jego włosy są ciemne, a oczy brązowe. Ubrany był w ciemnozielone krótkie spodenki, ciemnozieloną koszulkę z krótkim rękawem oraz czarne buty.
"Wszystkie osoby, które mogą pomóc w odnalezieniu zaginionych, prosimy o kontakt z policjantami z Wydziału Kryminalnego KMP w Bytomiu pod numerem 47 853 32 80 lub z najbliższą jednostką Policji" - prosi Komenda Miejska Policji w Bytomiu.