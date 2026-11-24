Katowice Wyrok dla patostreamerów. Kara surowsza niż chciała prokuratura Anna Winiarska |

Doprowadzenie zatrzymanych patostreamerów do prokuratury Źródło wideo: śląska policja Źródło zdj. gł.: śląska policja

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Sąd Rejonowy w Bytomiu skazał obu patostreamerów na trzy lata i trzy miesiące więzienia, zaliczając obu oskarżonym na poczet kar okres aresztowania. To surowsze kary niż te, których żądała prokuratura - oskarżyciel wniósł o dwa i pół roku więzienia dla Bartłomieja K., a dla Marcina F. - trzy lata.

Poza karami więzienia sąd zobowiązał obu oskarżonych do wypłacenia nawiązek pokrzywdzonym i zakazał im zbliżania się do nich i kontaktowania się z tymi osobami.

Wyrok jest nieprawomocny. Na jego ogłoszenie przyszedł do sądu jeden z oskarżonych - Marcin F.

Wyrok za brutalny patostreaming

W listopadzie 2023 roku dwaj 18-letni wówczas mężczyźni przeprowadzili obserwowane przez kilkudziesięciotysięczną widownię relacje. Podczas nich - jak opisuje prokuratura - wobec dwóch młodych kobiet zachowywali się "w sposób wulgarny, obsceniczny, wyrażając przy tym zarówno pogardę dla obowiązujących zasad współżycia społecznego, jak też przekonanie o swojej całkowitej bezkarności".

"W rezultacie ich działania jedna z kobiet znalazła się w stanie realnie zagrażającym jej życiu i zdrowiu na skutek pozostawienia jej bez jakiejkolwiek pomocy i opieki, po spożyciu znacznej ilości alkoholu. Druga z kobiet na skutek działania oskarżonych doznała obrażeń ciała, wymagających udzielenia jej pilnej pomocy medycznej" - mówił wcześniej prokurator Aleksander Duda z Prokuratury Okręgowej w Katowicach

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Zarzuty i areszt dla dwóch patostreamerów po transmisjach w internecie

Jak opisywały media, patostreamerzy podczas transmisji prowadzonej z jednego z mieszkań w Bytomiu, znęcali się nad półnagą, pijaną dziewczyną. Z lokalu wyrzucił ich właściciel mieszkania, który pojawił się na miejscu. W innym materiale, wyemitowanym kolejnego dnia z pokoju hotelowego w Gliwicach, widać, jak jeden z nich uderza butelką inną młodą kobietę.

Uciekli za granicę

W sprawie przesłuchane zostały i złożyły zeznania także pokrzywdzone. Jak informował wcześniej Duda, jedna z nich doznała średniego uszczerbku na zdrowiu, który wymagał leczenia powyżej siedmiu dni i jest to uraz głowy.

Po tej transmisji obaj patostreamerzy wyjechali z Polski. Śląscy policjanci zatrzymali ich kilka dni później, gdy wrócili do kraju. Zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Katowicach, gdzie usłyszeli zarzuty, a następnie zostali aresztowani.

Prokuratura oskarżyła ich o psychiczne i fizyczne znęcanie się nad pokrzywdzoną, nieudzielenie pomocy osobie znajdującej się w stanie zagrożenia życia lub zdrowia i usiłowanie obcowania płciowego przy wykorzystaniu stanu bezradności jednej z młodych kobiet. Co więcej, jeden z mężczyzn jest też podejrzany o spowodowanie uszczerbku na zdrowiu poprzez uderzenie dziewczyny szklaną butelką w głowę.

Policjanci zatrzymali dwóch patostreamerów ze Śląska Źródło: śląska policja