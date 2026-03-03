Zaatakował policjantów szablami, padły strzały. 39-latek nie żyje

Bytom (województwo śląskie) Źródło: Google Maps

Policjanci z Bytomia otrzymali w poniedziałek, 2 marca, zgłoszenie od zaniepokojonego członka rodziny, który od grudnia nie miał kontaktu ze swoim bliskim.

Kiedy służby przybyły pod wskazany adres, nikt nie otwierał drzwi, dlatego obecni na miejscu strażacy zdecydowali się na siłowe wejście do mieszkania. Wtedy na funkcjonariuszy ruszył agresywny i pobudzony 39-latek. Ubrany był w zimową kurtkę, trzymał w ręku szablę i groził jej użyciem, po czym zabarykadował się w lokalu.

Na miejsce skierowano policyjnych negocjatorów wyspecjalizowanych w tego typu sytuacjach. Przez ponad dwie godziny prowadzili z mężczyzną rozmowy, jednak 39-latek w dalszym ciągu był agresywny i odmawiał otwarcia drzwi.

"Trzymając w rękach szable", zaatakował policjantów

Ponieważ w mieszkaniu znajdowało się wiele szabli i innych niebezpiecznych narzędzi, na miejsce wezwano także policyjnych kontrterrorystów. Po analizie sytuacji podjęli oni decyzję o siłowym wejściu.

Podczas interwencji mężczyzna zaatakował funkcjonariuszy, trzymając w rękach dwie szable. Według policji był silnie pobudzony i nie reagował na polecenia odrzucenia broni. W obliczu bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia policjanci użyli broni służbowej.

39-latek zmarł. Prokuratura bada sprawę

Ranny 39-latek został natychmiast objęty pomocą medyczną. Policjanci udzielili mu pierwszej pomocy, a następnie przekazali zespołowi ratownictwa medycznego. Mężczyzna trafił do szpitala, jednak pomimo wysiłków lekarzy zmarł.

Czynności w tej sprawie prowadzone są pod nadzorem prokuratury.

