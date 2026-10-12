Spowodował kolizję i odjechał, później potrącił 11-letniego chłopca

Pijany kierowca potrącił 11-latka. Chłopiec w ciężkim stanie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: sid / bielskiedrogi.pl

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Do wypadku doszło w sobotę, 10 października, w Bielsku-Białej. Po godzinie 16 na ulicy Kupieckiej kierowca samochodu osobowego potrącił 11-letniego chłopca. Został zatrzymany, 36-latek był pijany.

Rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej prokurator Małgorzata Moś-Brachowska przekazała, że 11-latek bawił się z innymi dziećmi, które zdążyły w porę si ę usunąć. Dodała, że ulica Kupiecka jest dość spokojnym miejscem, gdzie rzadko przejeżdżają samochody.

Chłopiec doznał obrażeń głowy. Na miejscu lądował po niego śmigłowiec pogotowia. Po wypadku 11-latek trafił do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach., gdzie przeszedł operację. Rzecznik GCZD Wojciech Gumułka przekazał w poniedziałek, że 11-latek jest w stanie dobrym i jeszcze dziś opuści szpital.

36-latek był pijany. Wcześniej spowodował kolizję

Prokuratura informowała, że zaraz po wypadku 36-letni mężczyzna miał w organizmie około 1,8 promila alkoholu. Usłyszał już zarzut spowodowania wypadku w stanie nietrzeźwości. Biegli będą sprawdzać z jaką prędkością jechał w chwili zdarzenia.

Jak przekazał nam mł. asp. Kamil Kumorek z Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej, zanim doszło do wypadku na Kupieckiej, wcześniej na ul. Cieszyńskiej 36-latek najechał na tył innego pojazdu i odjechał z miejsca zdarzenia.

Pijany kierowca potrącił 10-latka na hulajnodze Źródło zdjęcia: sid / bielskiedrogi.pl

Źródło: Google Maps