W autobusie splunął chłopcu w twarz. Z powodu koloru skóry

Do zdarzenia doszło 21 października w Bielsku-Białej. Teraz policjanci zakończyli dochodzenie i opublikowali w tej sprawie komunikat.

Policjanci zatrzymali 28-latka, który już wcześniej łamał prawo. Teraz usłyszał zarzut dotyczący publicznego znieważenia osoby z powodu jej przynależności rasowej. Za tego rodzaju przestępstwo grozi do trzech lat więzienia.

Nie podobał mu się kolor skóry

- Dzieci weszły do autobusu, wśród nich 12-letni chłopiec, rozmawiały luźno na temat samochodów. W pewnym momencie odwrócił się w ich stronę mężczyzna, rzucił w stronę 12-latka wyzwiska i splunął mu prosto w twarz - relacjonuje Sławomir Kocur, rzecznik bielskiej policji.

Kocur nie chce cytować, co powiedział chłopcu mężczyzna. Ale, jak wyjaśnia, treść jednoznacznie wskazywała, że nie podobał mu się kolor skory 12-latka.

- Mężczyzna wysiadł na przystanku w centrum miasta. Rodzina chłopca zgłosiła napaść, ale nie od razu. Dlatego nie było łatwo odnaleźć napastnika. Stanęliśmy na głowie, żeby się udało. Dużo pomogły zapisy z kamer monitoringu - wyjaśnia policjant.

