Śląskie Nagi jechał na masce samochodu. W dłoni miał "niebezpieczny przedmiot" Mateusz Czajka |

Chodził nago po ruchliwej ulicy, w dłoni trzymał "niebezpieczny przedmiot" Źródło wideo: Bielskie Drogi Źródło zdj. gł.: Bielskie Drogi

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Nagi mężczyzna został zauważony przy ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej. Wszystko działo się na wysokości marketu budowlanego. Funkcjonariusze z miejscowej jednostki otrzymali zgłoszenie około godziny 13.30. Według zgłoszenia, mężczyzna nie tylko był nagi - w ręku miał też trzymać ostre narzędzie, a sam nieco krwawił. Miał też zaczepiać innych przechodniów. Na miejsce szybko wysłano funkcjonariuszy, którzy - jak wskazała w komunikacie Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach - zastali "pobudzonego mężczyznę, który w ręku trzymał niebezpieczny przedmiot". Mundurowi przekazali ponadto, że "zachowywał się w irracjonalny sposób".

- Policjanci podeszli do niego na bezpieczną odległość. Mężczyzna nie reagował na żadne komendy. Został szybko obezwładniony. Funkcjonariusze użyli środka przymusu bezpośredniego, jakim jest paralizator - przekazał tvn24.pl oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej podkomisarz Sławomir Kocur.

Zatrzymanym mężczyzną jest 31-latek z Bielska-Białej.

Zlecono badanie krwi

Mężczyznę przewieziono do szpitala, aby udzielić mu pomocy, gdzie pod nadzorem funkcjonariuszy pozostał na obserwacji. Zlecono pobranie krwi od mężczyzny, by sprawdzić, czy w jego organizmie nie znajdowały się środki, które mogły być powodem jego zachowania.

Jak dodał w rozmowie z nami podkom. Sławomir Kocur, zatrzymany nikogo nie zranił, ale uszkodził samochód postronnej kobiety.

"Materiały przedstawiające zachowanie 31-latka zostały przekazane do prokuratury, w celu dokonania oceny prawno-karnej" - poinformowała Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.

Na udostępnionych przez fanpage Bielskie Drogi nagraniach widać m.in., że mężczyzna wskoczył na maskę jadącego samochodu.

Bielskie Pogotowie o ataku

O ataku napisało w mediach społecznościowych również Bielskie Pogotowie Ratunkowe. Ratownicy przekazali, że mężczyzna uderzył ostrym narzędziem także ich pojazd. Jako dowód pogotowie opublikowało zdjęcie fragmentu samochodu z uszkodzoną na niewielkiej powierzchni karoserią.

Rozwiń Bielskie Pogotowie Ratunkowe napisało o ataku na ich karetkę Źródło: Facebook

Źródło: Google Maps