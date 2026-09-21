Nagi jechał na masce samochodu. W dłoni miał "niebezpieczny przedmiot"
Nagi mężczyzna został zauważony przy ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej. Wszystko działo się na wysokości marketu budowlanego. Funkcjonariusze z miejscowej jednostki otrzymali zgłoszenie około godziny 13.30. Według zgłoszenia, mężczyzna nie tylko był nagi - w ręku miał też trzymać ostre narzędzie, a sam nieco krwawił. Miał też zaczepiać innych przechodniów. Na miejsce szybko wysłano funkcjonariuszy, którzy - jak wskazała w komunikacie Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach - zastali "pobudzonego mężczyznę, który w ręku trzymał niebezpieczny przedmiot". Mundurowi przekazali ponadto, że "zachowywał się w irracjonalny sposób".
- Policjanci podeszli do niego na bezpieczną odległość. Mężczyzna nie reagował na żadne komendy. Został szybko obezwładniony. Funkcjonariusze użyli środka przymusu bezpośredniego, jakim jest paralizator - przekazał tvn24.pl oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej podkomisarz Sławomir Kocur.
Zatrzymanym mężczyzną jest 31-latek z Bielska-Białej.
Zlecono badanie krwi
Mężczyznę przewieziono do szpitala, aby udzielić mu pomocy, gdzie pod nadzorem funkcjonariuszy pozostał na obserwacji. Zlecono pobranie krwi od mężczyzny, by sprawdzić, czy w jego organizmie nie znajdowały się środki, które mogły być powodem jego zachowania.
Jak dodał w rozmowie z nami podkom. Sławomir Kocur, zatrzymany nikogo nie zranił, ale uszkodził samochód postronnej kobiety.
"Materiały przedstawiające zachowanie 31-latka zostały przekazane do prokuratury, w celu dokonania oceny prawno-karnej" - poinformowała Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.
Na udostępnionych przez fanpage Bielskie Drogi nagraniach widać m.in., że mężczyzna wskoczył na maskę jadącego samochodu.
Bielskie Pogotowie o ataku
O ataku napisało w mediach społecznościowych również Bielskie Pogotowie Ratunkowe. Ratownicy przekazali, że mężczyzna uderzył ostrym narzędziem także ich pojazd. Jako dowód pogotowie opublikowało zdjęcie fragmentu samochodu z uszkodzoną na niewielkiej powierzchni karoserią.