Tak Karol Nawrocki przeinaczał fakty. Mylił się co do wiz, wojny w Ukrainie i warszawskiego szpitala

W debacie Nawrocki-Trzaskowski, delikatnie mówiąc, nieścisłości było wiele.

Rafał Trzaskowski w trakcie debaty zapytał Karola Nawrockiego o sprawę afery wizowej. - Pan mówi o migracji, o zagrożeniu migracją. Kto rozdawał, jak nie PiS, wizy na lewo i na prawo? 360 tysięcy wiz - Azja i Afryka. Kto przepuszczał migrantów? Kto stworzył Polskie Centra Integracji Cudzoziemców, o których pan teraz mówi, a przecież wie pan świetnie, że stworzył je PiS - pytał kandydat KO.

- W polityce międzynarodowej pan się myli regularnie i tutaj też pan się pomylił. Chyba nie śledził pan analiz komisji sejmowej, w której ustalono, że to było 300 wiz, a nie 300 tysięcy wiz, więc pomylił się pan dokładnie o jeden tysiąc, panie Rafale - odpowiedział Karol Nawrocki.

Jak ustaliła Najwyższa Izba Kontroli, w latach 2018-2023 złożono 6 570 649 wniosków wizowych, a w wyniku ich rozpatrzenia wydano 6 166 080 wiz. Większość z nich otrzymali Ukraińcy (55,5 procent) i Białorusini (26,6 procent). W kontrolowanym okresie obywatelom 76 państw muzułmańskich i Afryki wydano 366 551 wiz (5,9 procent wiz ogółem), z czego 173 568 w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Zatem Rafał Trzaskowski był bliższy prawdy. Chodzi o ponad 360 tysięcy wiz. Jedyna nieścisłość jest taka, że liczba ta dotyczy "krajów muzułmańskich i Afryki", a nie "Azji i Afryki". Z całą pewnością nie chodziło o zaledwie 300 wiz, jak powiedział Karol Nawrocki.

Pytanie Trzaskowskiego: Kto rozdawał jak nie PiS wizy na lewo i na prawo? Kto przepuszczał migrantów? Źródło: Zdjęcia organizatora

Była wojna w Ukrainie w 2015 roku, była zgoda Zełenskiego na ekshumacje

Polityka zagraniczna to jednak nie tylko migracja, ale i ambicja. Karol Nawrocki szczycił się wizytą w Białym Domu. Nie po raz pierwszy przypisuje sobie zasługi w sprawie dopuszczenia Polski do grupy krajów mających dostęp do amerykańskich czipów, które posłużą do prac nad sztuczną inteligencją.

- Powiem panu, co załatwiłem w Białym Domu. Udało się ulokować Polskę w pierwszym koszyku mikroczipów - powiedział Karol Nawrocki

U Donalda Trumpa Nawrocki był 1 maja. Decyzja Departamentu Handlu weszła w życie 15 maja, ale wiadomo było o tym już 29 kwietnia - taką informację przekazała agencja Reuters.

Kandydat PiS na prezydenta - historyk z wykształcenia i zawodu - powiedział, że w 2015 roku nie było w Ukrainie wojny. Była jednak wojna - nie w takiej skali jak obecnie, ale był jednak konflikt zbrojny w Donbasie. Z kolei Krym został zajęty przez Rosję w 2014 roku.

Mimo to Karol Nawrocki nie chce Ukrainy ani w Unii Europejskiej, ani w NATO, choć Andrzej Duda przekonywał, że to dziejowa konieczność. Kandydat PiS jako prezes IPN wyjął argument ekshumacji na Wołyniu.

- Nie zgadzam się na to, żeby prezydent Zełenski traktował nas w taki sposób i nie zezwalał na ekshumacje ofiar ludobójstwa wołyńskiego - powiedział Karol Nawrocki.

Rzecz w tym, że się zgodził. Ekshumacje w Puźnikach ruszyły w kwietniu.

Nawrocki powiedział nieprawdę o warszawskich placówkach zdrowia

Jednak te nieścisłości i półprawdy pojawiały się nie tylko w kontekście polityki zagranicznej.

- W Warszawie, o czym powiedzieli mi rodzice dzieci, czeka się półtora roku, dwa lata, trzy lata na wizytę u psychiatry dziecięcego, a w przychodni przy ulicy Szlenkierów nawet w lipcu 2030 roku są terminy - powiedział Karol Nawrocki.

Jego sztab musiał długo szukać, żeby znaleźć termin najodleglejszy. Według strony NFZ, przy pilnej potrzebie, terminy w Warszawie są na już.

Rafał Trzaskowski dużo mówił o 10 miejskich szpitalach. Karol Nawrocki zajął się kondycją jednego. Powiedział, że Szpital Św. Rodziny nie ma 10 milionów złotych. Jednak w sprawozdaniu ten szpital wykazał zysk w wysokości 620 tysięcy złotych.

Kandydaci rozmawiali także o gospodarce. - Luka VAT-owska to jest naprawdę kilkadziesiąt miliardów polskich złotych, zdaje się, że dokładnie 45 miliardów polskich złotych - powiedział Karol Nawrocki.

Według danych resortu finansów, w 2023 roku, gdy rządziło PiS, luka VAT wynosiła 13,5 procent. W 2024 roku luka wyniosła 6,9 procent. Choć PiS i jego akolici przekonują, że to kreatywna księgowość, to resort finansów wskazuje, że metoda liczenia jest taka sama od kilkunastu lat.