Fakty

Samochód spadł z wiaduktu prosto na tory. 19-letni kierowca wyszedł z auta, zanim nadjechał pociąg

Wypadek w Skibnie
Samochód spadł z wiaduktu prosto na tory. 19-letni kierowca wyszedł z auta, zanim nadjechał pociąg
Źródło: Jan Błaszkowski/Fakty TVN
19-letni kierowca auta osobowego był trzeźwy, ale zabrakło mu wyobraźni, doświadczenia i zdrowego rozsądku. Jechał zbyt szybko, wpadł w poślizg i uderzył w barierki. Jego auto spadło z wiaduktu wprost na tory kolejowe. Mimo odniesionych ran, zdołał opuścić pojazd, zanim chwilę później w samochód uderzył przejeżdżający pociąg.

W ciągu kilku sekund kierowca dwukrotnie cudem uszedł z życiem. Najpierw jego samochód na zakręcie wpadł w poślizg i stoczył się z wiaduktu na tory, a tam po chwili auto zostało staranowane przez nadjeżdżający pociąg. Prowadzący opuścił pojazd tuż przed zderzeniem.

- Zdecydowanie nietypowa sytuacja. Na całe szczęście dla kierującego, osoby poszkodowanej, udało się uniknąć tutaj większego nieszczęścia, bo na pewno o wiele gorzej by ta sytuacja wyglądała, gdyby kierujący znajdował się w samochodzie podczas uderzenia pociągu - skomentował asp. Dariusz Schacht, rzecznik prasowy zachodniopomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Wypadek w Skibnie
Wypadek w Skibnie
Źródło: Państwowa Straż Pożarna
Stan kierowcy jest stabilny

Do wypadku doszło w czwartek wieczorem w Skibnie niedaleko Sianowa w województwie zachodniopomorskim. Auto zostało dosłownie zmiażdżone, a 19-letni, świeżo upieczony kierowca zdołał z niego chwilę wcześniej wysiąść, mimo obrażeń spowodowanych upadkiem z wiaduktu.

- Aktualnie pacjent ten przebywa pod obserwacją lekarzy. Trafił do nas z licznymi obrażeniami i na chwilę obecną mogę powiedzieć, że jego stan jest stabilny - przekazała Marzena Sutryk, rzecznik prasowy Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie.

Pasażerom pociągu jadącego z Białogardu do Słupska nic się nie stało. Ruch kolejowy na tej trasie przywrócono. Policja przypuszcza, że to nadmierna prędkość na śliskiej po deszczu jezdni spowodowała wypadek i stoczenie się auta na tory. Młody kierowca był trzeźwy.

Źródło: Fakty TVN

Źródło zdjęcia głównego: Państwowa Straż Pożarna

ZachodniopomorskieWypadkiruch drogowyKolej
Jan Błaszkowski
Jan Błaszkowski
