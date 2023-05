Dwa psy porzucone przy drodze. Na klatce "rozdzierająca serce" notatka

Młody samiec spaniela ze zdeformowana łapą oraz terier o imieniu Rudy zostały znalezione 4 maja w zepsutej klatce przy drodze w zachodniej części hrabstwa Oxfordshire. Na klatce znajdowała się zapisana kartka: "Proszę o nakarmienie i zaopiekowanie się mną. Mój właściciel ma trudności z zapewnieniem mi opieki". Nim do psów wezwana została pomoc, terier zdążył uciec z klatki i jak dotąd nie udało się go odnaleźć. Drugim psem zajęło się natomiast Brytyjskie Królewskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami (RSPCA).

Psy porzucone w klatce

Po nagłośnieniu sprawy przez media organizacja zaapelowała do wszystkich właścicieli zwierząt domowych, by szukali pomocy, zanim dojdzie do "eskalacji ich problemów". W środę apel opublikował szereg brytyjskich mediów, w tym ITV News, BBC, Sky News i "Oxford Mail". - To naprawdę przygnębiające, że te psy zostały porzucone razem z tą rozdzierającą serce notatką - przyznała cytowana przez publicznego nadawcę inspektor RSCPA, Stephanie Law.