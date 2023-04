Potrzebujemy trzydniowego weekendu. Dla zdrowia

czytaj dalej

Na scenie warszawskiego Teatru Muzycznego Roma usłyszeć można przeboje zespołu Queen w polskiej wersji językowej. Wszystko to za sprawą spektaklu "We will rock you", którego premiera odbyła się w sobotę. Z autorami musicalu, który zachwycał już widzów w innych państwach, rozmawiała Ewelina Witenberg.