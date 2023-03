Fenomen Gacka. Popularność szczecińskiego kota celebryty rośnie, zwierzak przyciąga turystów

Choć wydaje się leniwy, Gacek, szczeciński kot celebryta, wykonuje ogromną pracę. Odkąd zdobył międzynarodową popularność, Szczecin nie tylko zyskał reklamę, ale też wzrosła liczba odwiedzających go turystów. Do tego stopnia, że fenomen ten postanowiła opisać agencja Reutera.

Czarno-białego, wolnożyjącego kota Gacka można spotkać w Szczecinie na ulicy Kaszubskiej, gdzie mieszka w drewnianej budce. Dobrze znany wśród mieszkańców Szczecina zwierzak zyskał międzynarodowy rozgłos, odkąd otrzymał wiele pozytywnych recenzji w opiniach Google . Brytyjski "Guardian" artykuł poświęcony Gackowi zatytułował "Czy przebyłbyś tysiące mil, żeby zobaczyć otyłego kota?", "Independent" porównywał jego popularność do sławy kota Ernesta Hemingwaya, a "New Zealand Herald" opublikował mapę, ułatwiającą znalezienie szczecińskiego kota .

Okazuje się, że pozornie leniwy zwierzak wykonuje olbrzymią pracę dla całego miasta, a konkretniej - dla jego sektora turystycznego. Jak przyznaje cytowany przez Reutera pracownik Centrum Informacji Turystycznej w Szczecinie Szymon Maksymiuk, ruch turystyczny w mieście "ogromnie" wzrósł, odkąd Gacek zaczął zyskiwać na popularności również poza granicami Polski. Podaje przykład turysty z Norwegii, który zgłosił się do Centrum mówiąc, że kupił bilety lotnicze do Szczecina specjalnie po to, by zobaczyć Gacka. Nie zawsze jednak jest to takie łatwe. Jeden ze studentów z Mongolii przyznał, że przybył do Szczecina dwa dni wcześniej, i od tamtej pory wciąż szuka Gacka. Zwierzę jest wolnożyjące, nie zawsze można je więc zastać w jego drewnianej budce.