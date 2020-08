Pytanie w "Milionerach" o zamach terrorystyczny podczas koncertu w Manchesterze 

Po koncercie której młodzieżowej gwiazdy doszło do zamachu terrorystycznego w Manchesterze 22 maja 2017 r.?

Gracz od razu poprosił o "telefon do przyjaciela". Pan Sławomir był przekonany, że przyjaciel nie będzie miał problemu ze wskazaniem poprawnej odpowiedzi. Jednak pan Grzegorz, do którego zadzwonił uczestnik, nie wiedział, na czyim koncercie doszło do tych tragicznych wydarzeń. Podzielił się tylko swoim przeczuciem, że może być to odpowiedź B. Jednak gracz zdecydował się użyć ostatniego, trzeciego koła ratunkowego, czyli "pół na pół". Odpowiedzi, które pozostały, to A i D. Pan Sławomir nie chciał ryzykować i wolał pozostać przy wygranej w wysokości 20 tysięcy złotych.