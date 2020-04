O co chodzi w rodeo? Pytanie za 20 tysięcy złotych

W rodeo chodzi o to, żeby utrzymać się na byku: trzymając go oburącz, nie dotykając go dłońmi, przez minimum 8 sekund czy przez maksimum 8 sekund? Z takim pytaniem w "Milionerach" musiał zmierzyć się pan Marcin Grochala z Torunia. Za poprawną odpowiedź mógł zdobyć 20 tysięcy złotych.

Grę pan Marcin rozpoczął już w poprzednim odcinku. Udało mu się wtedy odpowiedzieć na pięć pytań, nie wykorzystując żadnego koła ratunkowego. Podczas środowej rozgrywki Hubert Urbański zapytał gracza m.in. o to, które zwierzę pokryte jest runem oraz o znaczenie słowa "gdanisko". Czwartkowy odcinek uczestnik rozpoczął od pytania o rodeo.

W rodeo chodzi o to, żeby utrzymać się na byku:

A: trzymając go oburącz B: nie dotykając go dłońmi C: przez minimum 8 sekund D: przez maksimum 8 sekund

Zasady rodeo

Pan Marcin nie był pewien odpowiedzi. Zdecydował się poprosić o pomoc publiczność. Większość, bo 60 procent głosujących, wskazała na odpowiedź "C". Taką opcję postanowił też wybrać uczestnik. Był to dobry wybór. Rodeo to sport wywodzący się z pracy z bydłem, popularny w Stanach Zjednoczonych czy Hiszpanii. Swoich sił można próbować m.in. na koniu oraz na byku.

Za wskazanie poprawnej odpowiedzi gracz zdobył 20 tysięcy złotych.

Autor:ad//rzw