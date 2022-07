Książę George kończy 9 lat, urodzinowy portret zrobiła sama księżna Kate. "Wygląda jak jego tata"

czytaj dalej

Ponad 170 oszustw - to prokuratura zarzuca Markowi L., prezesowi spółki, która produkowała i sprzedawała artykuły ze znakami towarowymi Opactwa Benedyktynów w Tyńcu. Nieuczciwe praktyki sprawiły, że opactwu wyrządzona została szkoda w wysokości prawie półtora miliona złotych - twierdzą śledczy. Markowi L. grozi do 10 lat więzienia. Do ośmiu lat grozi z kolei Bogusławowi S., wspólnikowi L., którego także obejmuje akt oskarżenia.