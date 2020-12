Wierzba energetyczna w pytaniu z "Milionerów"

Wierzba energetyczna uprawiana jest dla: witek do smagania w saunie, materiałów opałowych, bioprądów, które emanuje, czy wysokocukrowego soku? Na to pytanie za dwa tysiące złotych odpowiadał Karol Filczak z Węgorzewa.

Pan Karol był dopiero na początku swojej drogi po milion złotych. To było dopiero jego trzecie pytanie w grze. Do dyspozycji wciąż posiadał trzy koła ratunkowe.

Wierzba energetyczna uprawiana jest dla:

A: witek do smagania w saunie B: materiałów opałowych C: bioprądów, które emanuje D: wysokocukrowego soku

Uczestnik programu bez zawahania odpowiedział na to pytanie. Był pewien odpowiedzi, jeszcze zanim poznał przedstawione możliwości. Pan Karol z zawodu jest inżynierem energetykiem, więc wiedza zdobyta w szkołach i pracy pozwoliła mu bardzo szybko odpowiedzieć na to pytanie. Gracz wskazał odpowiedź B i była to poprawna odpowiedź.