Która rzeka jest najkrótszą z najdłuższych? Pytanie w "Milionerach"

Najdłuższa rzeka Europy, Azji, Ameryki Południowej czy Afryki - która z nich jest najkrótsza względem pozostałych? Na to pytanie odpowiadał pan Jacek Iwaszko z Warszawy.

W środowym odcinku "Milionerów" zagrał muzykolog z Warszawy. Pan Jacek miał do dyspozycji trzy koła ratunkowe - pół na pół, telefon do przyjaciela oraz pytanie do publiczności.