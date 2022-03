Pytanie w "Milionerach" za 75 tys. złotych o dropshipping

czytaj dalej

O pomocy, jaka - w obliczu ataku Rosji na Ukrainę - płynie od Polaków do ukraińskich uchodźców, mówił w "Kropce nad i" szef WOŚP Jerzy Owsiak. Podkreślał, że Polacy swoim przyjaciołom "pokazali to, co jest piękne". Wskazywał też, że Ukraińcy "są nam bliscy kulturowo". Jak relacjonował Owsiak, w hali wybudowanej przez WOŚP, we wtorek pojawili się już pierwsi potrzebujący schronienia.