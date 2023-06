Działanie "pod przykrywką", ograniczony czas. Jak Robert Ballard odnalazł wrak Titanica

Amerykańska straż przybrzeżna w czwartek po południu przekazała w mediach społecznościowych, że zdalnie sterowany pojazd podwodny odkrył "pole szczątków" w obszarze poszukiwań łodzi podwodnej Titan. Jak później potwierdziły służby, pozostałości znalezione ok. 500 metrów od wraku Titanica należały do jednostki zniszczonej w wyniku implozji .

Wrak Titanica - "przykrywka" i wojskowe okręty

- Moim zadaniem było odnalezienie reaktorów i broni. Ale nie chcieliśmy, by Sowieci się o tym dowiedzieli - wspominał oceanograf po latach. - Potrzebowaliśmy więc przykrywki, a ja zasugerowałem Titanica, bo naprawdę chciałem go odnaleźć - dodawał. Po zlokalizowaniu dwóch okrętów podwodnych Ballardowi zostało tylko 12 dni na odkrycie wraku transatlantyku. To zmusiło jego zespół do zawężenia obszaru poszukiwań do 100 mil kwadratowych, czyli ok. 259 kilometrów kwadratowych. Ostatecznie wrak odkryli po ośmiu dniach - jak oceniał później Ballard - dzięki strategii podążania za pozostałościami statku.