Jak zniknąć z Google'a? Teraz ma to być prostsze, ale wciąż trzeba spełnić jeden warunek

Rocznie do Google’a spływają dziesiątki tysięcy próśb o usunięcie z wyników wyszukiwania różnych stron. Odsetek tych rozpatrywanych pozytywnie wynosi jednak zaledwie około 13 proc. Teraz ma się to zmienić.

Do tej pory Google ukrywał na żądanie użytkowników strony zawierające dane kontaktowe oraz pogróżki lub żądania okupu za usunięcie tych danych. Nie odsyłał również do stron z dokumentacją medyczną czy numerami kart kredytowych. Z powodzeniem można też było zażądać usunięcia z wyszukiwarki linków do niechcianej pornografii, a w ostatnim roku także każdego rodzaju zdjęć osób nieletnich.