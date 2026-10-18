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Zmiana czasu. Podano nowy harmonogram

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Zegarek w Przemyślu. Zmieniliśmy czas z letniego na zimowy
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Źródło wideo: Marek Nowicki/Fakty+ TVN
Źródło zdj. gł.: PAP/Darek Delmanowicz
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Już niedługo wrócimy do czasu zimowego i zyskamy godzinę snu. Unia Europejska od lat debatuje nad zniesieniem zmiany czasu, jak dotąd bez skutku. Ukazał się jednak nowy harmonogram z datami zmian do 2031 roku.

W całej UE na czas zimowy przechodzi się w ostatnią niedzielę października, a do czasu letniego wraca się w ostatnią niedzielę marca.

Wspólną we wszystkich państwach członkowskich datę i czas rozpoczęcia oraz zakończenia okresu stosowania czasu letniego wyznacza dyrektywa obowiązująca od 2001 r. 

Zmiana czasu. Nowy harmonogram

Z kolei konkretne daty rozpoczynające i kończące okres letni określa Komunikat Komisji Europejskiej. Najnowszy taki dokument, z marca 2026 r., określa harmonogram zmian na lata 2027-2031. 

Zgodnie z nim zegarki będziemy przestawiali:

  • w 2027 r. - w niedziele 28 marca i 31 października;
  • w 2028 r. - w niedziele 26 marca i 29 października;
  • w 2029 r. - w niedziele 25 marca i 28 października;
  • w 2030 r. - w niedziele 31 marca i 27 października;
  • w 2031 r. - w niedziele 30 marca i 26 października.

W Polsce zmianę czasu reguluje rozporządzenie prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego na lata 2022-2026.

W 2026 roku na czas zimowy przechodzimy w nocy z soboty na niedzielę - 24/25 października, gdy przesuniemy zegarki z godziny 3 na godzinę 2.

Szkodliwe skutki zmiany czasu

Zmiana czasu z letniego na zimowy i odwrotnie została wprowadzona po raz pierwszy ponad 100 lat temu, aby efektywniej wykorzystywać światło słoneczne. Obecnie straciła ona jednak swoje pierwotne znaczenie, ponieważ nie przyczynia się już do zasadniczej oszczędności w zużyciu energii elektrycznej. 

Jak wynika z badań naukowych - niekorzystnie wpływa na funkcjonowanie naszego organizmu z uwagi na zaburzenia związków pomiędzy czasem słonecznym, zegarowym i biologicznym człowieka. 

W wymiarze ekonomicznym zmiany czasu to głównie koszty. Szczególnie zauważalne są one w systemach logistycznych - tam, gdzie wykorzystywany jest system pracy zmianowej czy w systemach elektronicznych prowadzących transakcje finansowe w wymiarze globalnym.

Od kilku lat w Unii Europejskiej toczy się dyskusja na temat zasadności i sensowności zmiany czasu.

Zmiana czasu w Europie
Zmiana czasu w Europie
Źródło zdjęcia: PAP - Małgorzata Latos

Zmiana czasu - debata w UE

W 2018 r. pojawiła się szansa na odejście od przestawiania zegarków co pół roku. Komisja Europejska zaproponowała zniesienie zmiany czasu. Propozycję tę poparł Parlament Europejski, ale sprawa utknęła w Radzie UE.

Po raz ostatni Rada UE zajmowała się kwestią w 2019 r. Trudności wiązały się z tym, że kraje muszą porozumieć się między sobą i skoordynować, przy którym czasie - letnim czy zimowym - chcą zostać. Ostateczne rozstrzygnięcie wciąż nie zapadło.

Przeprowadzone wówczas przez Komisję Europejską konsultacje publiczne wśród Europejczyków wykazały, że 84 proc. respondentów opowiedziało się za zniesieniem zmian czasu. Zebrano w nich 4,6 mln odpowiedzi (największą liczbę w historii).

Osiem lat później zapowiedzi konkretnych zmian legislacyjnych nie widać. Do sprawy powróciła polska prezydencja w pierwszej połowie 2025 r. Przeprowadziła rozmowy techniczne z państwami członkowskimi, aby wybadać, czy są szanse na porozumienie. Większość stolic powtórzyła wówczas swoje stanowisko sprzed sześciu lat zwracając uwagę na brak oceny skutków, którą powinna była przeprowadzić KE. 

Czas zimowy potrwa do niedzieli 28 marca 2027 r.

Źródło: PAP
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Tagi:
Zmiana czasuCzas zimowyUnia Europejska
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